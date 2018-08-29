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’ndeki kilise duvarında Selçuklu Sultanı tasviri

'Kapadokya'ya açılan kapı' olarak nitelendirilen 'da, 'ndeki 'nin duvarına tasvir edilen Selçuklu Sultanı 2'nci Mesud'un sarıklı ve kaftanlı resmi ilgi çekiyor. Kilise duvarında Sultan Mesud, 'Yüceler yücesi' sözleriyle övülüyor.

DHA Seyahat Haberleri
Giriş Tarihi: 29.8.2018 15:18 Güncelleme Tarihi: 29.8.2018 15:19
Ihlara Vadisi’ndeki kilise duvarında Selçuklu Sultanı tasviri

Kapadokya'nın başlangıcı olarak görülen , Anadolu'daki Hristiyanlığın ilk izlerini de barındırıyor. Belisırma köyü kıyısındaki vadide, 100'den fazla oyma kilise bulunuyor. Bu kiliselerden en önemlisi ise (Saint Georgios) olarak belirtiliyor. İçindeki kitabelere göre kilisenin, 1283- 1295 yıllarında inşa edildiği kaydediliyor. O dönemde Romaİmparatorluğu'nun baskılarından kaçıp, Selçuklu Devleti himayesindeki Kapadokya bölgesine yerleşen Hristiyanların varlıklarını burada sürdürdüğü belirtiliyor. Hristiyanlar, inşa ettikleri Kırkdamaltı Kilisesi'ndeki kitabelerde, dönemin Selçuklu Sultanı 2'nci Mesud'a da övgülerle yer veriyor. Kilisenin duvarında bulunan bölgenin yönetici konumundaki Amirarzes Basileios ve eşi Tamara ile yanlarında Müslüman sarığı ve kaftanıyla resmedilen kişinin, Hristiyanlara sahip çıkan Sultan 2'nci Mesud olduğu düşünülüyor.

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Ihlara Vadisi’ndeki kilise duvarında Selçuklu Sultanı tasviri
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