Ihlara Vadisi’ndeki kilise duvarında Selçuklu Sultanı tasviri

Kapadokya'nın başlangıcı olarak görülen Ihlara Vadisi, Anadolu'daki Hristiyanlığın ilk izlerini de barındırıyor. Belisırma köyü kıyısındaki vadide, 100'den fazla oyma kilise bulunuyor. Bu kiliselerden en önemlisi ise Kırkdamaltı Kilisesi (Saint Georgios) olarak belirtiliyor. İçindeki kitabelere göre kilisenin, 1283- 1295 yıllarında inşa edildiği kaydediliyor. O dönemde Romaİmparatorluğu'nun baskılarından kaçıp, Selçuklu Devleti himayesindeki Kapadokya bölgesine yerleşen Hristiyanların varlıklarını burada sürdürdüğü belirtiliyor. Hristiyanlar, inşa ettikleri Kırkdamaltı Kilisesi'ndeki kitabelerde, dönemin Selçuklu Sultanı 2'nci Mesud'a da övgülerle yer veriyor. Kilisenin duvarında bulunan bölgenin yönetici konumundaki Amirarzes Basileios ve eşi Tamara ile yanlarında Müslüman sarığı ve kaftanıyla resmedilen kişinin, Hristiyanlara sahip çıkan Sultan 2'nci Mesud olduğu düşünülüyor.

BUGÜN NELER OLDU