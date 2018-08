İzlanda'ya gitmek için 5 sebep

KARDA KÜREK KEYFİ

İlk başlığımız özellikle su sporlarına meraklı olanları ilgilendiriyor. Örneğin eğer sörf yapmaktan keyif alıyorsanız, binlerce kilometre uzunluğunda bir sahil şeridine sahip olan İzlanda mutlaka ilginizi çekecektir. İzlanda'da herhangi bir su sporu ile uğraşmanın neye benzediğini anlamak içinse buz dolu bir havuza balıklama dalmak yeterli.

İzlanda'da sörf yapmayı kafaya taktıysanız, bir noktada board'unuzun sudaki buz parçalarına temas etmeye başlayıp ilerleyemez hale gelebileceğini unutmayın. Sizi bu bile yıldırmıyorsa, gideceğiniz yer kesinlikle Buzul Lagunu olmalı. Kristal berraklığındaki suyu ve dev buzullarıyla bu lagun size kendinizi oyuncak bir kar küresinin içerisindeymişsiniz gibi hissettirecek.

İNSANLARIN MÜKEMMELLİĞİ

Basit yün kazakları ve olgun, canayakın ifadeleriyle dünyanın en mütevazı insanları kesinlikle İzlanda'da. İster belediye başkanı olsun, ister bir kamyon şoförü... Burada herkes sizi aynı samimiyet ve yakınlıkla karşılayacak.

KÜLTÜRÜ KAĞIT PARADAN DAHA ESKİ

İzlanda'daki ilk insan yerleşimi 9'uncu yüzyıla dayanıyor, yani kağıt paranın icat edilmesinden 200 yıl öncesine. Burada sadece dolaşarak ve çevreyi gözleyerek dünyanın oluşumuyla ilgili yüzlerce kitaplık bilgiye ulaşabilirsiniz.

Adayla ilgili bu durum insanların yüzlerine de yansımış adeta. Hepsinin çizgilerinde, ifadelerinde bir bilgelik var.

HARRY POTTER'DAN DAHA SİHİRLİ BİR ATMOSFER

İzlanda'nın kışları oldukça sert geçiyor ve neredeyse topraklarının tamamı karla kaplanıyor. Yazları ise, hava şartları her zaman elverişli olmasa da doğa keşfedilmeye daha müsait.

ATLAR, MÜZİK VE YEMEK: İŞTE REYKJAVİK'İN VAZGEÇİLMEZ ÜÇLÜSÜ!

İzlanda öyle özel bir yer ki, kendine has bir at cinsi bile var. Adanın insanları, doğası ve kültürü gibi hayvanları da aynı köklerden besleniyor. Normalden daha küçük ve kendine özgü bir yürüyüş tarzı olan bu atlar İzlanda'nın tam anlamıyla bir parçası. Burada insan ve insan yaşamına ait her şey gibi onlar da 1.000 yıldır izole durumdalar. "Eğer adayı terk ederlerse bir daha geri dönemezler. Bu yüzden buraya özgü olduklarını rahatlıkla söyleyebiliriz," diyor Dane. Burası adeta kendi kuralları içerisinde var olan bambaşka bir dünya.

Küçücük bir insan nüfusunun yaşadığı bu büyülü adada müzik de aynı eksende gelişmiş ve İzlanda'nın hikayesine aynı kaynaklardan beslenerek ortak olmuş. Of Monsters and Men, Björk ve Sigur Ros gibi dünyaca tanınan müzisyenlere sahip olan ada, özgünlüğünü bu alanda da ortaya koymuş.

Yiyecek biraz pahalı olsa da doğal ve ev yapımı lezzetli ürünlere ulaşmak mümkün. İzlanda, saflık derecesi çok yüksek bir su rezervine sahip olduğu için mükemmel biralar üretmesiyle de ünlü.