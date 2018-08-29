Küba hakkında bilinmesi gerekenler

1) Unesco'ya göre dünyada en çok görülmek istenen ülke

2) Küba'da en yenisi 1959 model olan Amerikan arabaları var

3) Küba sokaklarında reklam panosu göremezsin

4) Küba'nın meşhur puro fabrikalarında kitap okumak şart

5) Küba'da banka bulunmuyor.

6) Küba'da en çok tüketilen yiyecek kahve, rom ve avokado.

7) Küba'da alkolsüz içilen tek içecek kahve.

8) En fazla kokteyl çeşidi bu ülkede yapılıyor.

9) Fakir bir ülke olmasına rağmen sokaklarda evsizleri ya da dilenenleri göremezsiniz. Çünkü bu ülkede barınma,sağlık ve eğitim ücretsiz.

10) Tahta oymacılığı bu ülkede en gelişmiş el sanatıdır.

11) Amerikalı yazar Ernest Hemingway ''Çanlar Kimin İçin Çalıyor'' ve '' Yaşlı Adam ve Deniz'' romanlarını Küba'da yaşadığı dönem yazmış.

12) Bu ülkede spora çok büyük önem verilir ve en revaçta olan spor beysboldur.

13) Derisinin renginden dolayı ırkçılık yapılmayan tek ülke olması ile dikkati çeker.

14) Havana'da bir parkta Atatürk'ün büstü bulunur

15) Ülkede Şeker Bakanlığı bulunması ilginçliklerden biridir.

16) Ülkenin sembol ağacı kral palmiyesi, sembol çiçeği Maripsa (yerel yasemin), sembol kuşu da tüylerinin renklerinin Küba bayrağını çağrıştırması dolayısıyla Trogon'dur.

17) Küba'da askerlik süresi 2 yıldır. Ayrıca kadınlar da gönüllü askerlik yapabilir.

18) Halkın cep telefonu kullanımına 2010 yılında izin verilmiştir. Fakat pahalı bir ihtiyaç olmasından çoğu kişide yoktur.

19) Küba demek dans demektir. 1870 yılında Rumba, 1900 yılında Bolero, 1953 yılında Cha Cha Cha, 1970 yılında Salsa bu ülkeden çıkmıştır.

20) Dünyanın en iyi sağlık eğitimi bu ülkede verilmekte ve en iyi doktorlar bu ülkeden çıkmaktadır.

21) Latin Amerika'nın ilk treni bu ülkede yapılmıştır, fakat ulaşım amaçlı değil şeker kamışı taşımacılığı için kullanılmıştır.

22) Dünyanın en büyük resmi 196 metre boyutu ile bu ülkede bulunmaktadır. Bu eser Fidel Castro'nun arkadaşı ünlü ressam Frida Cahlo'nun kocasına aittir.

23) Bu ülkede hiçbir zehirli hayvan ve bitki bulunmamaktadır.

24) Ülkede yerel halk kent içi ulaşımı bici-taxi ile sağlamaktadır.

25) Anayasalarında devletin dini şudur diye bir madde bulunmamaktadır. Kişilerin dinine, dini uygulamalara karışılmamaktadır. Bu ülkede çok fazla inanan yoktur.