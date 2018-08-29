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'de için 7 öneri

Kış mevsiminin güzelliklerinden faydalanmak isteyenler için 'de gidebilecekleri 7 yer önerildi. Seyahat Analisti Murat Ekinay, Türkiye’de yapmak için en keyifli olabilecek yerleri sıraladı. Ekinay, kışın Türkiye’de tatile çıkmayı planlayanları cezbedecek 7 keyifli yeri; , , Yedigöller, , , ve olarak belirtti.

İHA Seyahat Haberleri
Giriş Tarihi: 29.8.2018 15:32 Güncelleme Tarihi: 29.8.2018 15:33
Türkiye'de kış tatili için 7 öneri

ŞİRİNCE
'in adı gibi şirin köyü genellikle ilkbahar ve yaz aylarında ziyaret edilen bir yer ancak kış aylarında özellikle karlar altında kalan evleri ve huzur dolu ortamıyla görülmeye değer. Şirince'de her mevsim lezzetli meyve şaraplarını ve gözlemeleri bulabilirsiniz. Kış aylarında ise burası manzaraya karşı sıcak çay veya kahve keyfi için harika bir yer haline geliyor. Köyde zeytinyağı ile yapılan sabunlar, sakızlı reçeller ve daha birçok yöresel ürün de gezginleri bekliyor. Şirince'ye ulaşmak için İzmir'e uçarak şehirden düzenlenen günübirlik turlara katılabilirsiniz.

KAPADOKYA
Her mevsim nefes kesen manzaralarla ziyaretçileri karşılayan da kış aylarında tatil için iyi bir seçenek. Ürgüp, Göreme veya Avanos gibi yerleri turlarken tüm bölgeyi gökyüzünden izleyebileceğiniz balon turlarından birine katılmak da Kapadokya'da mutlaka yaşanması gereken bir deneyim. Kapadokya'ya kadar giderseniz, bölgenin en ünlü yeraltı şehirlerinden biri olan Derinkuyu'yu da görebilirsiniz. Kapadokya'ya 'e uçarak, buradan sadece dakikalar içinde ulaşabilirsiniz.

AYDER YAYLASI
'in uçsuz bucaksız yaylaları denince ilk akla gelen yerler olmayabilir. Genellikle ilkbahar ve yaz aylarında çıkılan yaylalar kış döneminde çok daha farklı bir manzara çiziyor. ve çevresinde bulunan kaplıcalar manzarayı seyretmenin dışında kış aylarında şifa bulmak için de en iyi yerlerden biri. 'nin Çamlıhemşin ilçesi yakınlarında yer alan Ayder Yaylası'na ulaşmak için 'a uçarak buradan araç kiralayabilirsiniz.

YEDİGÖLLER
Ülkemizde manzarasıyla baş döndüren yerlerin başında gelen Yedigöller'in adı genellikle sonbahar manzaralarıyla birlikte anılsa da bölge kış aylarında da fazlasıyla görülmeye değer. Göllerin beyaz kar altında görüntüsü insana burada başka bir dünyadaymış izlenimi veriyor. 'da bulunan milli parkın hemen yakınlarında yer alan konaklama tesisleri ise Yedigöller ve çevresinde kalmak isteyenler için ideal.

KARTALKAYA
Bolu'ya bağlı bir diğer kış cenneti ise . Geniş ve uzun pistleri, otelleri, kafeleri ve restoranlarıyla burası kış sporlarını sevenler için en iyi alternatiflerin başında geliyor. ve gibi şehirlere yakın olması Kartalkaya'yı kısa süreli hafta sonu tatillerinin vazgeçilmez rotalarından biri haline getiriyor. Kayak konusunda çok iyi değilseniz, merkezde bulunan yerlerden bir kızak kiralayarak çocuklar gibi eğlenebilirsiniz. Fotoğraf çekmeyi seviyorsanız da Kartalkaya'nın çam ormanlarıyla çevrili doğasında unutulmaz kareler yakalayabilirsiniz.

ULUDAĞ
Ülkemizde kış ve tatil kelimeleri bir araya geldiğinde ilk akla gelen seçeneklerden biri . Sadece 'nin değil, dünyanın da en fazla ziyaretçi çeken merkezleri arasında yer alan Uludağ'da kayak, snowboard, teleferik yani kar keyfi denince aklınıza ne geliyorsa hepsi var. Uludağ'a 'dan günübirlik turlarla gelebileceğiniz gibi dağda bulunan otellerden birinde kalabilirsiniz.

KARTEPE
Kayak tatili yaparken daha sakin ve huzurlu bir yer arıyorsanız rotanızı 'ye çevirebilirsiniz. Aynı zamanda İstanbul'a en yakın kayak merkezlerinden biri olarak bilinen Kartepe, Kartalkaya ve Uludağ kadar kalabalık değil. Şehre yakınlığı ile günübirlik ziyaretler için de tercih edilen Kartepe kayak tatiline alternatif olarak doğa yürüyüşlerini sevenlerin buluşma noktası olarak öne çıkıyor.

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