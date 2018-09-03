Bulutlarla örtülü harikalar diyarı

Rize ile Hopa arasında konumlanan Kaçkarlar'ın el değmemiş doğasını keşfetmek için her yıl binlerce doğa sever bölgeyi ziyaret ediyor. Kaçkarların en yüksek tepeleri Altıparmak (3480 metre), Kavran (3932 metre) ve Verçenik (3710 metre) birbirinden güzel tırmanma parkurlarıyla nefes kesen manzaralara sahip.

Günlük hayatın koşturması ve stresinden uzak doğayla baş başa bir deneyim için Doğu Karadeniz'in en güzel rotalarından biri olan Kaçkarlar, 51 bin 550 hektarlık milli park alanının içerisinde yer alıyor. Büyük bölümü Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde, bir kısmı da Erzurum ve Artvin'de yer alan Kaçkar Dağları Milli Parkı, son yıllarda bölge turizminde öne çıkan destinasyonlar arasında.

KAÇKAR DAĞLARI MİLLİ PARKI'NDA YAPILACAK ETKİNLİKLER

Doğu Karadeniz'de Rize-Hopa kıyı şeridine paralel uzanan milli parkı ziyaret etmek için en uygun dönem yaz aylarında ağustos ve eylül, kış aylarında ise şubat ve mart ayları. Kaçkarlar'a en kolay ulaşım kuzey yönünden. Trabzon-Rize ve Ardeşen üzerinden Çamlıhemşin'e ulaştıktan sonra Ayder Yaylası'nı da içine alan güzergahı kullanarak Aşağı Kavron, Yukarı Kavron yolunu takip ederek Kaçkar zirvesinin eteklerine ulaşılıyor. Kaçkar Dağlarının Verçenik Zirvesi'ne ise Çat-Başhemşin yolu üzerinden gidiliyor.

Kaçkarlar, Türkiye'nin önemli ekoturizm bölgelerinden. Yürüyüş başta olmak üzere, kayak, rafting, kaya tırmanışı, doğa fotoğrafçılığı, kampçılık gibi aktiviteler ile bitki ve yaban hayatını gözlemleme bölgede yapılacak aktiviteler arasında. İlginç jeolojik ve jeomorfolojik yapı her yeni adımda yeni heyecan demek. Ülkemizde orman güllerinin ulaştığı en yüksek nokta olan Kaçkarlar'da 3 bin metre yükseklikte yetişen güller muhteşem bir görsel şölen yaratıyor.

Kaçkar Dağları'na Türkiye'nin dört bir yanından ulaşım çok kolay. En kolay ve popüler yürüyüş rotasının yer aldığı Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine gelmek için Trabzon ya da Artvin-Hopa havalimanlarına uçak bileti almak ya da şehirlerarası otobüsleri kullanarak Rize üzerinden ulaşım sağlamak mümkün. Özel araçla seyahat edenlerin Karadeniz sahil yolundan Rize'ye, Rize'den sonra da Çamlıhemşin'e geçmeleri gerekiyor.

Çamlıhemşin dışındaki diğer alternatif ise Erzurum-Artvin kara yolunu kullanarak Yusufeli üzerinden Sarıgöl Köyü, Altıparmak Köyü ve Yaylalar Köyü rotası.

KAÇKARLAR BUZUL GÖLLERİ

Kaçkar Dağları Milli Parkı içerisinde 31 adet isimlendirilmiş doğa harikası buzul gölü bulunuyor. Bu göllerin 28'i Rize, 3'ü ise Artvin sınırlarından. 100'den fazla da isimlendirilmemiş buzul gölü var. Buzul gölleri 2 bin 700- 3 bin 700 metrelik yükseklikte yer alıyor. Buzul vadilerinin en uzunu da 12 kilometrelik Elevit Teknesi.