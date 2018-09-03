Hint Okyanusu'nun incisi: Seyşeller

SEYŞELLER HAKKINDA BİLGİLER

Genel olarak konumundan bahsettiğimiz bu adalar topluluğu, 26 idari bölgeye sahiptir ve bu bölgelerin 8 tanesi başkent olan Victoria'yı oluşturur. İngilizce ve de Fransızcanın resmi dil olarak kabul edildiği ülkede, bu dilleri konuşarak rahatlıkla yolculuk edebilirsiniz. Uzun yıllar boyunca İngiliz kolonisi olması ve tarihinde belli dönemlerde Fransız yönetimine girmiş olması ülkede böyle bir etki bırakmıştır.

Bugün pek çok tatil meraklısının rotasına dâhil olan tropik adalar, gerçekten de benzersiz bir deneyim sunuyor. Ülkenin sahip olduğu adaların önemli bir kısmı da bu amaca hizmet ediyor. Deniz turizmi amacı ile ülkeyi ziyaret edecek olanları belli adalar karşılamakta oldukça da iyi bir tatil imkânı sağlamaktadır. Ülkede genel anlamda turizm sektörü çok gelişmiş değildir. Belli adalarda, belli bölgelerde iyi hizmet veren tesisler görmek mümkün olsa da, ülke genelinde turizm birincil niteliğe sahip değil. Ancak bununla birlikte fiyatlar Avrupa seviyesinde seyretmektedir.

SEYŞELLER ADALARI

Bahsettiğimiz üzere Seyşeller adı ile anılar adaların toplamda sayısı 100'leri aşıyor ama tatilcilerin özellikle ziyaret ettiği belli adalar var. Bunlar hem ülkenin en büyük adaları hem de en çok ziyaret edilen, en çok merak edilen noktaları. İlk olarak 142 km2'lik alanı ile en büyük ada olma özelliğini gösteren ve aynı zamanda en çok ziyaret edilen Mahé Adasından söz etmek gerek. Burada kusursuz bir tatil yapma imkânına sahipsiniz. Diğer taraftan Praslin (Pralen) adası ve La Digue (La Dig) adası akla gelir. Bir de Silhoutte (Siluet) ve Aldabra atolü unutulmamalıdır. Tüm bu noktalarda keyifli zaman geçirmek, iyi bir tatil yapmak mümkündür. Diğer taraftan Felicité ve Coco adalarına da günlük geziler yapmak, bu kıyılarda keyifli dalış deneyimleri yaşamak mümkündür. Seyşeller'de kalacağınız süreye bağlı olarak pek çok adayı görebilir, görmek isteyebilirsiniz.

SEYŞELLER'E NE ZAMAN GİDİLİR?

Ekvatora çok yakın olan bu takımadalarda iklim ılımandır. Güneydoğu alizeleri bunda etkilidir. Haziran ayından Kasım ayına kadar da bu ılıman etkinin sürdüğü, sıcaklıkların 24 ile 29 derece arasında değiştiği görülmektedir. Buna bağlı olarak da bu güzel adaları ziyaret etmek için tercih edilecek en uygun dönem bu aylardır. Haziran ayından Kasım ayına kadar süren ılıman etki, size tam anlamı ile bir tatil sunabilir. Ancak bu dönem dışındaki zamanlarda sıcaklıklar deniz tatili için uygun olmayacaktır. Üstelik dalış ve benzeri aktivitelere katılmayı planlıyorsanız, iklimin ılıman olduğu dönemlerde harika canlılar ile karşılaşabilirsiniz. Yani bu dönem dalış için de uygun olacaktır.