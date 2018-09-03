Muhteşem minyatür şehirler

YASAKLI BAHÇELER

Houston, Texas'da bulunan Yasaklı Bahçeler, Çin'in en büyük tarihi yerlerinin minyatür hallerinin bulunduğu bir Açıkhava müzesi. 1:20 ölçeğinde küçültülen yapıların arasında birçok saraylar ve figürler yer alıyor. Dilerseniz yürümek ve diğer sergileri görmeniz için de küçük bölgeler ayrılmış durumda. Sergilerden birinde meşhur Terracotta Ordusunun 6,000 askerinin minyatürlerini görebilirsiniz. Ordu ve onlara ait at arabaları 1:3 ölçeğinde küçültülmüş.

MİNİATÜRK

Dünyanın en büyük minyatür parkı olan Miniatürk İstanbul'da bulunuyor. 1:25 ölçeğinde küçültülen eserler İstanbul, Anadolu ve eski Osmanlı döneminin bulunduğu zamanlardan alınma. Dünyanın 7 harikasından ikisi olan Artemis tapınağı ve Halikarnas Türbesi de aralarında yer alıyor.

DÜNYANIN PENCERESİ (WİNDOW OF THE WORLD)

Dünyanın Penceresi Çin'in Shenzhen şehrinde bulunuyor. Dünyanın en meşhur turistik ikonları arasından seçilen 130 eser 48 hektarlık bir alana dağıtılmış durumda. 108 metre yüksekliğindeki Eyfel Kulesi gökyüzünü kaplıyor. Diğer meşhur yapılar arasında Giza Piramitleri ve Taç Mahal gibi eserler de yer alıyor.

MİNYATÜR FRANSA

Minyatür Fransa büyük bir bahçe içerisinde, 1:30 ölçekteki 160 Fransız anıt ve eserlerinin bulunduğu bir park. Birbirlerine olan uzaklıkları dahi gerçek uzaklıklarına doğru orantılı. Modellerin birçoğu hareketli ve hatta TGV trenleri ve gemiler de bulunuyor. Kış mevsiminde ise park tüm gün kapalı.

ŞANGAY SERGİ MERKEZİ

Beş katlı modern bir binada bulunan Şangay Sergi Merkezi şehrin planlama ve kalkınma konusundaki gelişmelerini sergiliyor. 2020 yılında Şangay'ın nasıl bir yer olacağını burada görebilirsiniz. Plastikten yapılan modeller henüz yapılmamış ama yapılacak olan binaları temsil ediyor ve çok fazla sayıdalar.

TOBU DÜNYA MEYDANI

Tobu Dünya Meydanı Japonya'da bulunan bir tema parkı. Yüzden fazla 1:25 ölçeğinde meşhur binalara ve yine 1:25 ölçeğinde tam 140,000 minyatür insan figürüne ev sahipliği yapıyor. Yapımı 5 yıl sürdü ve aralarında Özgürlük Anıtı, Giza Piramitleri, Buckingham Sarayı ve St. Peter Bazilikası gibi yapılar yer alıyor. Geçtiğimiz yıllarda açılan Tokyo Sky Tree ise 1:25 ölçeğine rağmen 26 metre yüksekliğiyle göz alıyor.

MADURODAM

Hollanda'nın en küçük şehri olan Madurodam 1:25 ölçekli boyutu ile Hague şehrinde yer alıyor. İçerisinde Hollanda'nın geleneksel binaları ve ülkenin her yerinden meşhur yapılarını bir araya getiriyor. Binalar, marketler, kanallar, rüzgâr değirmenleri, Dam Meydanı gibi yapılar en ince detaylarına kadar işlenmiş görünüyor. Sabit duran bir şehrin aksine Madurodam yaşam dolu. Rüzgâr değirmenleri dönüyor, uçaklar inip kalkıyor, trenler çalışıyor ve botlar da yüzüyor.

ROMA MEDENİYETİ MÜZESİ

Faşist lider Benito Mussolini'nin en parlak fikri olan Roma Medeniyeti Müzesi. Roma'nın ilginç müzesi olmasına rağmen çok uzak konumu yüzünden birçok kişi tarafından görülemiyor. Italo Gismondi tarafından tasarlanmış birçok meşhur yapının modellerini burada bulabilirsiniz. 20×20 metre ebatlarındaki Roma modeliyle 4. yüzyıl Roma medeniyetinin nasıl bir yer olduğunu görebilirsiniz. Minyatür şehir 1:250 ölçeğinde ve tamamlanması 36 yıl sürdü ve Gladyatör filmindeki bazı sahnelerde dahi kullanıldı.

QUEENS SANAT MÜZESİ

Queens Sanat Müzesi, New York'un 1964'de Dünya Fuarı için hazırlanmış olan Panoramik bir şehir modeline ev sahipliği yapıyor. 9,335 m2 büyüklüğündeki modelde 1992 öncesi yapılan tüm binalar yer alıyor. Tam 895,000 ayrı parçadan oluşan maket 100 kişilik bir ekip tarafından 3 yılda hazırlandı. 1992'de yapımcılar 60,000 parçayı yenileyerek şehri daha güncel bir hale getirdiler. Mart 2009'da yapılan açıklamayla yıkılan ikiz kulelerin yerine One World Trade Center yapıldıktan sonra tekrar bir güncelleme geleceğinin haberini verdiler.