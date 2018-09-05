Köklü tarihiyle heyecan yaratan şehir: Valencia!

BİLİM VE SANAT ŞEHRİ

Valencia'nın tarihi dokusuna aykırı olduğu halde artık şehir kimliğinin ayrılmaz bir parçası kabul edilen bu modern yapılar kompleksi 6 ana binadan oluşuyor. Kompleks; spor ve sanat etkinliklerinin düzenlendiği Agora, opera ve tiyatro gösterimlerinin yapıldığı Palau de Les Arts Reina Sofia ve doğa tarihi ya da uzay bilimleri gibi farklı konularda misafirlerini interaktif bir öğrenme sürecine davet eden Prince Felipe Science Müzesi binalarıyla dikkat çekiyor.

GÜZEL SANATLAR MÜZESİ

Valencia Güzel Sanatlar Müzesi İspanya'nın en iyi müzeleri arasında yer alıyor. Müzede görkemli Roma mozaikleri, Orta Çağ'dan kalan sunak kalıntıları, El Greco, Goya, Velázquez, Murillo ve Ribalta'nın yanı sıra Valencia empresyonizm ekolünden Sorrolla ve Pinazo gibi sanatçıların muhteşem eserlerini görebilirsiniz.

İPEK BORSASI

Lonja de la Seda, yani tarihi İpek Borsası bir zamanlar şehrin en önemli ticaret merkeziymiş. Aynı işlevini günümüzde de sürdüren bu göz alıcı mimari eser her pazar günü antika, para ve pul koleksiyonerlerini bir araya getiriyor.

VALENCİA KATEDRALİ

Valencia Katedrali, 1238 yılında tamamlanmamış bir cami üzerine inşa edilmiş. Son Akşam Yemeği'nde Hz. İsa'nın kullandığına inanılan Kutsal Kâse'nin muhafaza edildiği şapel, katedralin en çok ilgi çeken kısmı. İçeride hazine odası, Kutsal Kâse Şapeli, müze, resimler, duvar kabartmaları ve heykeller görülebilir.

HORCHATA VE FARTON

İspanya'yı fetheden müslümanların beraberlerinde getirdikleri tahıllardan biri olan yer bademinden üretilen "horchata", aradan yüzyıllar geçmiş olsa bile hâlâ şehrin en popüler içeceklerinden. Horchata'nın geleneksel bisküvi "farton" eşliğinde denenmesi tavsiye ediliyor.

BARRİO DEL CARMEN

Şehrin eski merkezinde yer alan Barrio del Carmen'in dar sokakları, şehrin yaşam dinamiklerini görmek isteyenleri bekliyor. Entelektüel etkinliklerin merkezinde yer alan bölgenin sokaklarında çok sayıda sanat galerisine rastlamak mümkün. Tasarım ürünlerin satıldığı butikler, dünyaca ünlü markaların mağazaları ve otantik lezzetler sunan lokantaların bulunduğu bu tepelik alanda herkese uygun bir etkinlik mutlaka bulunacaktır.

https://www.skylife.com/tr/destinasyon/olmazsa-olmaz/valencia