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'in 3 bin yıllık tarihi semti

Yaklaşık 3 bin yıldır birçok medeniyete ev sahipliği yapan 'in tarihi mahallesi , halen Aydınoğulları dönemindeki mimari dokusunu koruyor.

AA Seyahat Haberleri
Giriş Tarihi: 6.9.2018 13:36 Güncelleme Tarihi: 6.9.2018 13:36
İzmir'in 3 bin yıllık tarihi semti

Yaklaşık 3 bin yıllık geçmişinde çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan 'in tarihi mahallesi , koruduğu mimari geleneğiyle ziyaretçilerini adeta zamanda yolculuğa çıkarıyor. Ödemiş ilçesine bağlı Birgi, milattan önce 750 yılından bu yana yerleşim yeri olarak kullanılıyor.

Sırtını yüksekliği 2 bin metreyi geçen Bozdağ'a dayaması ve karşısındaki ovayı gözetlemeye uygun yüksekliği nedeniyle tarihte tehditlere karşı güvenli bir merkez olan yerleşim, su kaynakları ve verimli topraklarıyla binlerce yıldır yaşam alanı olarak varlığını sürdürüyor.

Birgi'de. Frig ve Lydia (Lidya) uygarlıkları, Pers ve Bergama krallıkları, Roma ve Bizans İmparatorluğu, Aydınoğulları Beyliği ve Osmanlı döneminin izleri bulunuyor.

Aydınoğulları zamanında oluşan mimari dokusunu koruyan Birgi, 2012 yılında UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'ne alındı. Birgi, kalıcı listeye girme hedefiyle sahip olduğu değerleri yaşatmaya devam ediyor.

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İzmir'in 3 bin yıllık tarihi semti
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