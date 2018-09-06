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ya’ya kimlikle seyahat imkanı geliyor

Türkiye’den vize istemeyen ülkelere bir yenisi daha ekleniyor. Gürcistan ve Ukrayna’dan sonra ’ya kimlikle seyahat geliyor.

Giriş Tarihi: 6.9.2018 11:44
Moldovaya’ya kimlikle seyahat imkanı geliyor

Türkiye'den vize istemeyen ülkelere bir yenisi daha ekleniyor. Gürcistan ve Ukrayna'dan sonra 'ya kimlikle seyahat geliyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı Türkiye-Moldova arası kimlikle seyahat uygulamasının başlatılması için yasal süreci tamamladıklarını söyledi.

Moldova'nın bağımsızlığının 27. yıldönümü kutlamalarında açıklamalarda bulunan Fuat Oktay, iki ülke arasında gerçekleşecek projeler hakkında olumlu adımlar atıldığını söyledi. Moldova'ya kimlikle seyahat edilebileceğinin müjdesini veren Oktay, "Turizm alanında Türkiye Moldovalı turistlerin en çok tercih ettiği yerlerden biri olmaya devam ediyor. Ayrıca vizesiz seyahat uygulamasını yeterli bulmayarak yeni bir adım daha atacağız. Ülkelerimiz arasında kimlikle seyahat uygulamasının başlatılması için yasal süreci tamamlamış bulunmaktayız. Yakın zamanda başlayacak olan bu uygulama dostluğumuzu pekiştirecek ve turizm alanında da ilişkilerimizi güçlendirecektir" dedi.

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Moldovaya’ya kimlikle seyahat imkanı geliyor
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