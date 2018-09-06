Stockholm’de ziyaret edebileceğiniz en iyi müzeler…

SKANSEN

İsveç'in şehir hayatının yanı sıra kırsal yaşamı da oldukça güzel ve keyifli. Eğer bu deneyimi yaşamak istiyorsanız, sizi Skansen Açık Hava Müzesi'ne davet ediyoruz. Burada İsveç'in kırsal hayatını tam anlamıyla görebiliyorsunuz. İsveç'in geleneksel ev, bağ ve bahçelerini çok seveceksiniz. Bunun yanı sıra hayvanat bahçesinde de eğlenceli anlar yaşayacaksınız.

Şu bir gerçek ki, burası çocuklu ailelerin de sıkça tercih ettiği bir yer. Yemyeşil alanlarda çocuklar birbirinden sevimli hayvanlarla eğleniyor. 1891 yılında kurulan Skansen Açık Hava Müzesi'nde ayrıca birçok konser ve etkinlikler de düzenleniyor. Yeme içme mekanlarından geleneksel kıyafetler giyen insanların olduğu yerde vaktin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız. İsveç'in minyatürü olarak da adlandırılan Skansen'de hem gezebilir hem de ülkenin tarihine tanıklık edebilirsiniz.

KUNGLIGA MÜZESİ

Stockholm'de toplam 10 tane kraliyet sarayı bulunuyor. Ancak bunlardan en büyüğü ve görülmesi gerekeni şehrin merkezindeki Royal Palace (Kungliga Slottet)… 1754 yılında yapılan sarayın 608 odası var. Sarayın odalarını, hazine bölümlerini, Gustav'ın antika eserlerini ve sarayın hikayesinin sergilendiği müzeyi ziyaret edebiliyorsunuz. İsveç Kraliyet ailesinin önceki dönemlerdeki yaşantısına bir bakıma tanıklık etmiş oluyorsunuz. Yoğun olarak Barok stilin hakim olduğu sarayda, oturma odalarından yemek salonlarına, toplantı odalarından, kıyafet odalarına kadar birçok bölümü görebiliyorsunuz.

FOTOĞRAFÇILIK MÜZESİ

Stockholm'e sadece bu müzeyi görmek için bile gidilebilir. Fotoğraf konusunda a'dan z'ye her şey bu müzede mevcut. Fotoğrafa hiçbir ilginiz bulunmasa da bu müzeyi ziyaret ettiğinizde iyi ki, gelmişim diyeceğinizden şüpheniz olmasın. 2010 yılında kurulan ve birçok ünlü fotoğrafçının sergilerine ev sahipliği yapan Stockholm Fotoğrafçı Müzesi, sizde farklı bir his uyandıracak.

Günümüzde çağdaş fotoğrafçılığın merkezi olarak kabul edilen müzede sergi mekanlarının yanı sıra cafe ve restoran bölümü de oldukça ilgi görüyor. Bu bölüm, kahvenizi yudumlarken size muhteşem bir Stockholm manzarası da sunuyor. Girişte fotoğrafçılık üzerine birçok kitap, dergi ve hediyelik eşyanın bulunduğu bölüme de alışveriş yapabilirsiniz.

NOBEL MÜZESİ

Burası, Stockholm'ün en turistik yerlerinden olan Gamla Stan'ın merkezinde yer alıyor. Rengarenk evlerin karşısında bulunan Nobel Müzesi'nin günümüzdeki haline gelmesinde İsveçli kimyager Alfred Nobel'in katkısı büyük. Ölümünün ardından servetinin neredeyse tamamını kültürel ve bilimsel çalışmaları destekleyen Nobel Ödülleri'nin hayata geçirilmesi amacıyla Nobel Vakfı'na bağışlanmasını vasiyet etmiş.

Bu şekilde kurulan müzede, Nobel ödülünü kazanan kişileri, kurucusunu, fikirleri kısacası Nobel literatürünü öğreneceksiniz. Stockholm'ün en görkemli binalarından birine sahip olan binada 18. yüzyıl mimarisini de göreceksiniz. Ayrıca müzeyi ziyaret ettikten sonra, alışveriş bölümünü de gezmenizi öneririz.

VASA MÜZESİ

Batık bir geminin hikayesine tanık olabileceğiniz Vasa Müzesi, şehrin şüphesiz en fazla ilgi gören yerlerin başında geliyor. Kapısında uzun kuyrukların oluştuğu Vasa Müzesi, Stockholm'e gelenlerin görmeden dönmediği yerlerden biri. 17. yüzyıldan kalma Vasa Gemisi'nin bulunduğu müzeye girdiğiniz anda sizi karşılayan görüntüden etkilenmemeniz mümkün değil.

Geminin çok trajik bir hikayesi bulunuyor. 10 Ağustos 1628 tarihinde uzun uğraşlar sonucu büyük bir savaş gemisi yapılır. Gemiye o dönemin kralı olan Vasa'nın adı verilir. Gemi, Stockholm limanından ayrılarak denize açılır. Kısa bir süre sonra gemi bir fırtınaya yakalanır. Vasa Gemisi, yan yatar ancak kendi kendine tekrar toparlanır. Ancak gemi ikinci bir fırtına darbesine karşı koyamaz. Gemi bu kez açık top bölümlerinden su alır ve denizin derinliklerine karışır. Yaklaşık 300 yıl su altında kalan Vasa Gemisi, daha sonra uzun çalışmalar sonucunda dışarı çıkartılır. Bakıldığında orijinal halinden pek de bir şey kaybetmemiş olduğu anlaşılır. Sonrasında yine büyük bir çalışma sonucunda, gemi onarılarak müzeye getirilir. Burada geminin etrafını gezebilmeniz mümkün.