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Alaçatı lezzet düşkünlerine kaldı Tatil bitti, kalabalık dağıldı. Ama şimdi de damak düşkünleri, yelkenciler, balıkçılar rotayı Alaçatı’ya kırdı. 12 ay açık mekanları, lezzetleri ve aktiviteleriyle en güzel zamanında Alaçatı’yı keşfe çıkıyoruz