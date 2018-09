Alaçatı lezzet düşkünlerine kaldı

BUGÜN NELER OLDU

Yazın izdihamında başka diyarlara kaçan gerçek Alaçatılılar köylerine geri döndü. Şu sıralar o kadar keyifli ki Arnavut kaldırımlı daracık sokaklar, anlatmak yetmez yaşamanız gerekir. Yaz boyu nasıl da yaya trafiği vardı bu caddelerde. Dirsek yemeden, bebek arabası ayağınızı ezmeden bir yerden bir yere gitmeniz imkansızdı. Tüm bunlara sıcak hava da eklenince tatil ızdıraba dönüşüyordu.Oysa şimdi aynı değil. Çok keyifli. Dileyenler yine denize giriyor, rüzgar sörfü yapıyor. Yazın en gözde mekanlarının yerlerinde ise yeller esiyor. Kapısında kuyruklar olan, rezervasyonu haftalar öncesinden alan restoranlar çoktan kepenklerini kapadı gitti bile.Ama Ege'ye özgü, bu topraklardan çıkan markalar 12 ay servis vermeye devam ediyor. Üstelik bomboş da değil Çeşme-Alaçatı hattı. Eylül-ekim ayları boyunca burada spor faaliyetleri düzenleniyor.Yelkenciler, balıkçılar köyün yolunu tutuyor. Kışın ise atölye çalışmalarıyla hareketleniyor.O halde gelin bu dingin Alaçatı'yı birlikte keşfedelim. Nereleri açık bir göz gezdirelim.Alaçatı'nın girişinde bembeyaz bir kafe ve dükkan hemen dikkati çeker.Burası artık bir Alaçatı klasiğidir. 2004'te Tomris Maravent burayı devraldıktan sonra 12 ay boyunca açık bir kafeye dönüştürdü. Kemalpaşa Caddesi'ndeki en güzel konumlu mekan diyebiliriz buraya. Dışarıdaki masalardan birine oturup caddede yürüyüş yapanları izleyebilirsiniz. Adı üzerinde kahve üzerine bir mekan. Ama bitki çayları, tatlıları ve kahvaltısı da enfes. Favorim limonlu mereng ve damla sakızlı Türk kahvesi.İki yıl önce keşfettiğim ve favoriler listemde baş sırayı alan bir balıkçı Fahri'nin Yeri. 1993'ten beri Alaçatı Port'ta hizmet veriyor. Hem deniz kenarında açık kısmı hem de içeride kışlık bölümü var. Hava çok rüzgarlı değilse açık havada oturmanızı tavsiye ederim.Mutlak suretle denemeniz geren lezzetlerin başında fava geliyor. Hiç alışık olmadığımız bir şekilde sıcak servis ediliyor. Saganaki, karides güveç, asma yaprağında hellim ve kalamar ızgarası da enfes. Deniz mahsullü makarnanın da hakkını veriyorlar. Sıcak ot ve enginar dolması da tam kıvamında hazırlanıyor. Balık seçimi için Fahri'ye danışabilirsiniz. Ayrıca fiyatları pek çok balıkçıya oranla çok daha makul.Köy içinde saat 02.00'a kadar açık bir mekan Traktör. Genelde köyde yaşayanların tercih ettikleri bir yer. Gurme bir bar olarak da nitelendirebiliriz. Tarihi bir Alaçatı evinde hizmet veren barda, lezzetli atıştırmalıklar ve başka yerde bulmayacağınız kokteyller var.Hacımemiş'in en havalı kokteyl barı...Kışın kokteyllere, şarküteri ve peynir tabakları da eşlik ediyor. Akşamüstü hem atıştırmak hem de bir şeyler içip sosyalleşmek isteyenler için ideal.Alaçatı'nın en eskilerinden... Türkiye 'deki en iyi pizza cıları sorsanız bu listeye mutlaka İyi Pizza'nın da girmesi gerektiğini söyleyebilirim. İncirli-kaburgalı gibi başka yerde tadamayacağınız lezzetleri İyi Pizza'da bulabilirsiniz.Ambiyansı da oldukça tatlı.Türkiye'de butik otel anlayışını bir üst seviyeye taşıyan bir otel. Yaz boyu 700 euro'dan oda satmasına rağmen tüm sezon doluydu.Odaların her biri ayrı dekore edilen otel 12 ay boyunca açık. Sanatla iç içe bir yer. Odalarda kütüphaneler ve tablolar var. Hem de ne eserler...Kimi odada Mehmet Güleryüz'ün kiminde Neşe Erdok'un eseri karşınıza çıkıyor. Bir sanat galerisini andırıyor. Otelin içindeki Agrilia ise yine yaz-kış açık bir restoran. Alaçatı'da en iyi eti yiyebileceğiniz yer burası.Yazın içi, dışı masa ve insan kalabalığı ile dolup taşıyor. Bu yüzden Kapari Bahçe 'de sezonda yemek yemeye hep çekinmişimdir.Ama eylül ayı gelip de kalabalık azalınca hemen rezervasyonumu yaptırırım. Kabak çiçeği tempurası, Girit ezmesi, Yunan usulü musakkası, mücveri ve kağıtta levreği benim buradaki favori lezzetlerim. Salatalarının hepsi ayrı güzel. Bahçesinde 50 yıllık zeytin ağaçları ve rengarenk çiçekler var. Ama iç dekorasyonu da epey iddialı.Gitmeden mutlaka rezervasyon yaptırmalı.Alaçatı'nın kalbinde, köy meydanında 20 yıldır hizmet veren bir otel ve kafe, Sailors. Otelde konaklamasanız da muhteşem ambiyansında bir şeyler içmek ya da lezzetli yemeklerini tatmak için uğrayabilirsiniz. Konaklamak için de iyi bir alternatif.LERİ23 odası ve 500 kişilik etkinlik alanıyla bu yaza damgasını vurdu The Stay . Kış boyunca müzik, tiyatro, film festivallerine devam edecek. Odaların her birinde sanat eserleri yer alıyor. Ayrıca dekorasyonda eski objeler kullanılmış, tüm ürünler özenle seçilmiş. Restoran menüsü, açık mutfağı ve havuz kenarındaki lounge bölümüyle de yazın en çok konuşulanıydı.Sonbahar-kış etkinliklerini Instagram adresinden takip edebilirsiniz.2007'den beri hizmet veriyor Zeytin Konak . Toplamda dört konaktan oluşuyor ve 22 odası var. Sezon kapanınca bisiklet, balık turları, rüzgar sörfü paketleri gibi aktiviteler düzenliyorlar. Ayrıca yemek ve teraryum atölyeleri de oluyor. Sağlıklı beslenmek isteyenler için raw food ve ev yapımı kefir ve sebze suyu alternatifleri de var.Gece eller havaya eğlenmek, biraz yabancı pop çokça Türkçe pop ile coşmak isterseniz buyurun House 44'e. Alaçatı'nın içindeki mekanın yaş ortalaması biraz genç. Yine de geç saatlere kadar yüksek sesli müzik dinleyip eğlenebileceğiniz nadir yerlerden biri burası.Bu ay aynı zamanda Çeşme-Alaçatı hattında spor müsabakalarının düzenlendiği zamanlar. Geçtiğimiz hafta Çeşme-Sakız arasında Arkas Aegean Link Regatta yelken yarışları düzenlendi. Yarışa rekor katılım oldu ve 51 tekne, 500'ün üzerinde yelkenci hem Çeşme sokaklarını hem de Sakız'ı hareketlendirdi. Arkas Aegean Link Regatta parkuru rüzgar açısından dünyada yelken yarışı için en elverişli pistlerden biri. Bu yüzden birçok yelkenci bu parkurda özellikle yarışmak istiyor. Bu yarış sayesinde sadece Çeşme turizm i değil Sakız Adası turizmi de hareketleniyor. Aynı zamanda oldukça sosyal bir hayat yaşayan yelkenciler yarış sonrasında restoranlarda yemek yiyip sosyalleşiyor.Eylül ayında Çeşme-Alaçatı'da gerçekleşen bir başka spor müsabakası ise 'Büyük balığın peşinde' sloganıyla Türkiye'nin usta balıkçılarını bir araya getiren Colombia PFG Alaçatı Big Fish. 13-16 Eylül tarihlerinde düzenlenecek turnuvaya bu yıl 60'ın üzerinde tekne katılıyor. Bu da yaklaşık 350 balıkçının dört gün boyunca Alaçatı'da olacağı anlamına geliyor. Üstelik katılımcılar sadece ülkemizden değil. İtalya, Yunanistan, Katar ve Dubai'den de usta balıkçılar önümüzdeki hafta sonu ülkemize gelecekler. Sportif balıkçılığa önem veren turnuva 'Yakala-bırak-yaşat' konseptiyle diğerlerinden ayrışıyor.