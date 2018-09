Şehirden uzak doğanın kucağında

BUGÜN NELER OLDU

Yaz bitmeden kısa bir mola için alternatif bir yer ararken, İstanbul 'a yakın Ağva'nın Kilimli koyunda kamp yapmaya karar verdim. Burayı seçmemin en önemli nedeni doğayla iç içe olmasıydı. Kamp alanına geldiğimde hayal kırıklığına uğramadım, koy tüm beklentilerimi karşılamıştı. Deniz, kum, güneş her şey idealdi. Ortam güzeldi ama planım sakin birkaç gün geçirmekti. Ancak Kilimli koyu beklediğimden kalabalıktı, bu nedenle daha sakin bir rotaya yelken açmak üzere araştırmalara başladım. Sosyal medya sağolsun... Instagram 'da gezinirken karşıma Sülüklü Göl çıktı. Tabii bu sefer yoğurdu üfleyerek yiyordum. Sülüklü Göl'ü iyice araştırdıktan sonra huzur içinde geçireceğim yerin burası olduğuna karar verdim ve yola çıktım.Sülüklü Göl, Bolu 'nun Mudurnu ilçesinde. İstanbul'dan gidecekler için mesafe yaklaşık 220 km. Arabanız yoksa ulaşım konusunda zorlanabilirsiniz. Göl yolu biraz engebeli. Yolun yarısı asfalt, yarısı ise toprak. Arabanızın altı yere yakınsa bu yolu tavsiye etmiyorum. Yolu aştıktan sonra kamp alanına geldiğinizde ise hiç pişman olmayacaksınız. Etrafı doğanın her rengine sahip ağaçlarla çevrelenmiş bir göl düşünün. Birçok kuş türüne ve göl balığına ev sahipliği yapan Sülüklü Göl, doğanın içinde huzurlu zaman geçirmek için en iyi adreslerden biri. Kamp alanına arabayla girebiliyorsunuz. Daha önce kamp yapanlar bilirler, bu çok büyük bir avantajdır. Genelde kamp alanlarında araba, kamp alanına uzak bir yere bırakılır ve eşyalar taşınmak zorunda kalır.Bir avantaj daha var; o da çeşme . Evet, yanlış duymadınız, kamp alanında su olması çok daha kaliteli zaman geçirmenizi sağlar. Çadırınızı arabanızın hemen yanına da kurabilirsiniz. Kamp alanına yerleştikten sonra sıra geldi keyif yapmaya. İster kamp alanında yürüyüş yapın, ister manzaraya karşı çayınızı yudumlayın. Geceleri göl kenarı soğuk oluyor. Yanınıza kalın giysiler almayı unutmayın. Hem soğuktan hem de sivrisineklerden kendinizi bu şekilde koruyabilirsiniz. Hava kararmadan gece yakacağınız ateş için odun toplamayı da ihmal etmeyin. Gezerken sizden önce kamp yapanlardan kalan odunları toplayabilirsiniz. Kampta ateş çok önemli, hem ısı, hem de ışık sağlıyor. Önemli bir uyarım var; kamp ateşinizi çadırın yakınına kurmayın ve ayrılırken ateşi söndürdüğünüzden emin olun.Yanınıza bolca su alın. Sülüklü Göl'de su var ama mevsimden mevsime su kaynağı değişkenlik gösterebilir.El feneri her kampçının vazgeçilmezi olmalı zaten. Kamp alanında gece ışık kaynağı olmadığı için çok işinize yarayacak.İlk yardım çantası ağırlık yapsa bile önemli. Ufuk tefek yaralanmalarda ihtiyaç duyabilirsiniz.Çok amaçlı çakı birçok işinizi görmeye yeter. Özellikle tamirat için gerekli. Çadırınızda ya da masa-sandalyenizde yaşayacağınız problemi çok amaçlı çakı ile kolaylıkla halledebilirsiniz.Sindirimi kolay gıdaları yanınızda bulundurun. Konserve yiyecekler benim ilk tercihim. Yanınıza mısır ve patates almayı da unutmayın. Közde harika oluyor.