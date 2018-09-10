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Harika manzaraya sahip rotalar

Kara yolculuğu taşımacılıkta önemli bir yere sahip. Yolculuğu bir keyfe döndüren bu manzaralar seyahat edenleri kendilerine hayran bırakıyor. İşte ruhunuzu dinlendirebileceğiniz birbirinden güzel manzaralar

Giriş Tarihi: 10.9.2018 11:08 Güncelleme Tarihi: 10.9.2018 11:15
Harika manzaraya sahip rotalar

COMO GÖLÜ

Dolomit Alpleri eteklerinde bulunan 'nün, son yıllarda ünlü isimlerin bölgede ev satın almasıyla bilinilirliği epey arttı.


Yeşil ile mavinin buluştuğu bu muhteşem yerde araba kullanarak yolculuk yapmak da ayrı bir güzel.

UMBRİA, İTALYA



İtalya denince akla gelen ilk yerlerden biri Toskana olsa da Umbria en az onun kadar ilgiyi hak ediyor. Toskana'nın hemen doğusunda yer alan Umbria, bağları, köyleri ve tarihi yapılarıyla yolculuğunuz sırasında karşınıza harika sürprizler çıkaracak.

ROMANTİK YOL, ALMANYA



Almanya'da bulunan dünyaca ünlü 'da çok sayıda kasaba, şato ve vadiden geçeceksiniz. Kuşkusuz bu yolculuğu hele bir de sonbahar aylarında yaparsanız harika bir manzara da size eşlik edecek.

DOURO VADİSİ, PORTEKİZ



UNESCO konumasındaki bu bölge Portekiz'de en güzel manzaralara sahip yerler arasında bulunuyor. Vadiler boyunca uzanan yolda ilerlerken doğanın güzellikleri kendisini tüm cömertliğiyle size yansıtacak.

DALYAN, TÜRKİYE


'ten Dalyan'a giderken karşılaşacağınız bu manzara, otomobilinizi durdurup uzun süre bakma isteği yaratacak cinsten bi güzelliğe sahip.

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Harika manzaraya sahip rotalar
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