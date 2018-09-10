Harika manzaraya sahip rotalar

COMO GÖLÜ

Dolomit Alpleri eteklerinde bulunan Como Gölü'nün, son yıllarda ünlü isimlerin bölgede ev satın almasıyla bilinilirliği epey arttı.



Yeşil ile mavinin buluştuğu bu muhteşem yerde araba kullanarak yolculuk yapmak da ayrı bir güzel.

UMBRİA, İTALYA





İtalya denince akla gelen ilk yerlerden biri Toskana olsa da Umbria en az onun kadar ilgiyi hak ediyor. Toskana'nın hemen doğusunda yer alan Umbria, bağları, köyleri ve tarihi yapılarıyla yolculuğunuz sırasında karşınıza harika sürprizler çıkaracak.

ROMANTİK YOL, ALMANYA





Almanya'da bulunan dünyaca ünlü Romantik Yol'da çok sayıda kasaba, şato ve vadiden geçeceksiniz. Kuşkusuz bu yolculuğu hele bir de sonbahar aylarında yaparsanız harika bir manzara da size eşlik edecek.

DOURO VADİSİ, PORTEKİZ





UNESCO konumasındaki bu bölge Portekiz'de en güzel manzaralara sahip yerler arasında bulunuyor. Vadiler boyunca uzanan yolda ilerlerken doğanın güzellikleri kendisini tüm cömertliğiyle size yansıtacak.

DALYAN, TÜRKİYE



Marmaris'ten Dalyan'a giderken karşılaşacağınız bu manzara, otomobilinizi durdurup uzun süre bakma isteği yaratacak cinsten bi güzelliğe sahip.