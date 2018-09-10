Müziğin başkenti Salzburg

150 BİNLİK BİR NÜFUS

Salzburg, Avusturya'nın ortasında yer alan 150 bin nüfusa sahip bir kent. Kent, çağlar boyunca Avusturya için dini ve sanat açısından büyük bir öneme sahip olmayı başarmış bir yer olma özelliği taşıyor.

SALZBURG FESTİVAL

Bu yıl 20 Temmuz - 30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen ve dünyanın en önde gelen isimlerinin, orkestralarının konserler verdiği Salzburg Festival, bir nevi Mozart'a adanmış bir etkinlik olarak da biliniyor.

HER ZEVKE HİTAP EDEN BİR KENT

Salzburg, her şeyiyle tipik bir Avusturya kenti. Mimarisi, insanların yaşayışı ve yakınındaki Alp dağları uzantılarıyla Salzburg, kültür sanatın yanı sıra doğa tutkunlarının da zevkine hitap ediyor.

SALZBURG'DA GÖRÜLECEK YERLER

Hemen hemen her yerin yürüme mesafesinde olduğu Salzburg'da görülmeye değer çok sayıda anıtsal yapı, sokak ve meydan bulunuyor.Salzburg'a gelenlerin mutlaka görmesi gereken yerleri şöyle sıralayabiliriz:

Mirabel Sarayı, Mozart'ın evi, Doppler'in evi, Rathaus, Salzburg Katedrali, Makartsted Köprüsü, Hohensalzburg Kalesi, Kapitel meydanı.