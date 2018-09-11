Alternatif bir rota arıyorsanız...Yeşili ve oksijeni bol Karadeniz turu

SAFRANBOLU, AMASRA

Turumuza Karabük'ün şirin ilçesi Safranbolu'dan başlıyoruz. Safranbolu evleri, Saat Kulesi ve Kent Tarihi Müzesini gezip meşhur lokumlarından yiyip Amasra'ya doğru yol alabilirsiniz. Akşam yemeğini Amasra'nın balıkçılarında yemek iyi bir tercih olacaktır. Amasra'nın ünlü salatasını da mutlaka deneyin. Çarşısında biraz dolaşın. Çok güzel hediyelik eşyalar ve el yapımı ürünler var. Kale kısmına gidin manzaraya karşı bir şeyler içebilirsiniz. Amasra'da bir gece konaklayıp ertesi gün Sinop'a doğru hareket planlarına başlayın.