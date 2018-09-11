Dünyada görmeniz gereken ilginç kayalıklar

PARACAS DENİZ KAYALIKLARI, PERU

Paracas Ulusal Koruma Alanı, Peru'nun güney kıyısında popüler bir doğa rezervi ve plaj destinasyonu. Rezerv büyük oranda su kenarında yoğunlaşmış olan kuşlar da dahil olmak üzere birçok yaban hayatı türüne ev sahipliği yapıyor. Plajlardaki saçaklı kayalıklar bu türlerden binlercesine ev sahipliği yapıyor. Paracas gezisi sahildeki volkanik kaynaklı renk kumdan adını alan Red Beach'i ya da Playa Roja ziyaret etmeden tamamlanmaz.

ETRETAT, FRANSA

Étretat doğal kemerleri ve kayalıklarıyla ünlü küçük bir Fransız sahil kasabası. Muhteşem deniz kayalıkları ve yakınlarındaki tatil beldesi Gustave Courbet ve Claude Monet gibi ünlü sanatçıları cezbetmişti. Kuvars jeologları ile parıldayan çakıllı plaj denizdeki aşınmış dev oluşumlarla ve dramatik, sivri kayalıklarla kaplıdır. Kasabadan iki kemer de görülebiliyor ve üçüncüsüne ulaşım düşük gelgitte bir yürüyüşle mümkün.

SLİEVE LEAGUE, İRLANDA

Slieve League'deki kayalıklar 601 m yüksekliğiyle Avrupa'daki en yükseklerden biri. İrlanda'nın Atlantik Okyanusu'na bakan kıyısındaki Donegal County'de bulunan uçurumları diğerlerine göre daha erişilebilir. Ancak izleme alanına araçla gidebilmenin mümkün olmasına karşın izleme noktasının ötesine yalnızca deneyimli yürüyüşçülerin geçmesi gerekiyor. Yol boyunca erken dönem Hristiyan manastır kalıntıları bulunuyor.

DİNGLİ KAYALIKLARI, MALTA

Malta'nın batı sahilinde bulunan Dingli Kayalıkları Malta Adaları'nın en yüksek noktası. Sadece 250 m yüksekliğinde olmasına rağmen uçurumlar en iyi şekilde bir tekneden izlenir. Ancak kayalıklara tırmananlar çevredeki çarpıcı manzaralarla ödüllendiriliyor ve gün batımı uçurumları görmek için özellikle iyi bir zaman. Ayrıca uçurumun kenarında Aziz Mary Magdalene'ye adanmış küçük bir şapel bulunuyor.

SAGRES, ALGARVE

Portekiz'in batı Algarve sahilinde yer alan Sagres coşkun denizlerle ve hırçın rüzgarlarla oyulmuş etkileyici uçurumları ile görülmesi gereken bir manzaraya sahip. Koyu mavi Atlantik Okyanusu sadece Sagres'in doğal güzelliğini vurguluyor. Özellikle Algarve'nin diğer bölgeleriyle karşılaştırıldığında izole plajları terk edilmiş gibi görünüyor. Okyanus oldukça güzel fantastik dalgalar üreterek Sagres'in uçurumlarının tadını denizden çıkarabilecek sörfçüler için popüler hale getiriyor.