Portekiz'e gitmek istiyorsanız...

Portekiz'in geçmişteki zenginliği ve gücü tarihi şehirlerinde açıkça görülebiliyor ancak Lisbon tam nehrin ağzında muhteşem bir yerde bulunmasına rağmen günümüzde çoğunlukla canlı clubları ile biliniyor.

Manueline anıtları ve orta çağdan kalma sokakları da tabiki mutlaka görülmeye değer yerler. Bu arada Porto, ülkenin ikinci büyük şehri ve UNESCO dünya mirasları listesinde, ülkenin dünya kültürüne kazandırdığı en büyük değerlerden biri olan meşhur şarabı için bile başlı başına ziyareti hak eden bir şehir.

PORTEKİZ'DE GÖRÜLMESİ GEREKEN YERLER

Sintra: Bir UNESCO dünya mirası bölgesi olan Sintra kasabası muhteşem saraylara ve bahçelere sahip. Çevresini saran tepeler ise tarihi dokusuna muhteşem bir fon oluşturuyor

Azulejos: Rengarenk seramik fayanslar sayısız çeşmeyi, kiliseyi ve aralarında Queluz Ulusal Sarayı'nın da bulunduğu sarayları rengarenk yapıyor.

Pousadas: Posada'da kalarak ziyaretinizi biraz renklendirin. Restore edilmiş kaleler, manastırlar ve tarihi binalar hem lüks bir konfor sunuyor hem de tarihi bir cazibe yaratıyor.

Madeira: Eşsiz doğal güzelliği bu alt tropikal adayı sahip olduğu sisli dağlar ve tepeler ile görülmesi gereken bir yer haline getiriyor.

Douro Nehir Turları: Douro Nehri Vadisini görmenin en güzel yollarından biri de bir nehir turu.

Evora: Portekiz'in en iyi korunmuş orta çağ kasabalarından biri. Evora duvarlarla çevrili ve kıvrımlı taş yolları ile Roma ve Gotik mimariye sahip.

Lizbon: Canlı ve enerjik taş örme sokakları, feniküler yolları, dünyaca meşhur müzeleri, efsanevi yemekleri, alışveriş ve gece hayatı ile görülmemesi çok şey kaybettirecek bir şehir.

Sahilleri: Atlantik kıyı şeridi sörf yapmaktan hiç kimsenin olmadığı ıssız koylara kadar istediğinizi seçebileceğiniz geniş bir yelpazeye sahip.

Fado: Bu eşsiz müzik deneyimini sakın kaçırmayın. Müzisyenler kendilerini bu ruhani müzik ve Portekiz gitarı eşliğinde adeta başka bir dünyada gibi hissediyorlar ve tabiki siz de.