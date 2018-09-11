Sonbaharda yaz mevsimini yaşayan rotalar

Antalya ong>ANTALYA, TÜRKİYEYurt dışında Türkiye denince akla ilk gelen yerlerden biri olan Antalya , turist sayısı bakımında tarihinin en parlak dönemlerinden birini yaşıyor. Rekorların kırıldığı bir sezonu geride bırakmaya hazırlanan Antalya'da, Ekim'de dahi denize girmek mümkün.

BEYRUT, LÜBNAN



Türkiye'nin yanıbaşında, vizesiz seyahat imkanından faydalanarak ziyaret edebileceğiniz Beyrut, küllerinden yeniden doğuyor. Bir zamanlar Ortadoğu'nun Paris'i olarak anılan sonrasında yaşadığı iç savaşla büyük yıkıma uğrayan Beyrut, bugün artık gece hayatıyla ön plana çıkmaya başlamış durumda.

DUBROVNİK, HIRVATİSTAN



Dubrovnik, tıpkı İstanbul ve Antalya gibi turizmde bu yılın en trend rotalarından biriydi. Hırvatistan'ın güney ucunda Karadağ sınırında bulunan bu Ortaçağ kenti konumu itibarıyla Eylül'ün ortalarında dahi denize girebileceğiniz bir yer.

RODOS, YUNANİSTAN

Kapıda vize uygulaması sayesinde Türkiye'den de çok sayıda turisti ağırlayan Rodos, bu özelliğini Eylül ayında da sürdürmeye devam edecek. Antik dönem mimari eserlerinin yanı sıra Osmanlı'dan kalma yapıların da bulunduğu Rodos'a Marmaris'ten sık sık feribot seferleri düzenlenmekte.