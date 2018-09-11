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da yaz mevsimini yaşayan rotalar

Yaz aylarında iş temposu ya da farklı nedenlerden dolayı tatil yapamayanlar için güneşlenmek da imkansız değil. İşte sonbahar aylarında da yazı hissedebileceğiniz yakın rotalar...

Giriş Tarihi: 11.9.2018 12:31
Sonbaharda yaz mevsimini yaşayan rotalar
Antalyaong>ANTALYA, TÜRKİYE

Yurt dışında denince akla ilk gelen yerlerden biri olan , turist sayısı bakımında tarihinin en parlak dönemlerinden birini yaşıyor. Rekorların kırıldığı bir sezonu geride bırakmaya hazırlanan Antalya'da, Ekim'de dahi denize girmek mümkün.

BEYRUT, LÜBNAN

Türkiye'nin yanıbaşında, vizesiz seyahat imkanından faydalanarak ziyaret edebileceğiniz Beyrut, küllerinden yeniden doğuyor. Bir zamanlar Ortadoğu'nun Paris'i olarak anılan sonrasında yaşadığı iç savaşla büyük yıkıma uğrayan Beyrut, bugün artık gece hayatıyla ön plana çıkmaya başlamış durumda.

DUBROVNİK, HIRVATİSTAN

, tıpkı İstanbul ve Antalya gibi turizmde bu yılın en trend rotalarından biriydi. Hırvatistan'ın güney ucunda Karadağ sınırında bulunan bu Ortaçağ kenti konumu itibarıyla Eylül'ün ortalarında dahi denize girebileceğiniz bir yer.

RODOS, YUNANİSTAN

Kapıda vize uygulaması sayesinde Türkiye'den de çok sayıda turisti ağırlayan , bu özelliğini Eylül ayında da sürdürmeye devam edecek. Antik dönem mimari eserlerinin yanı sıra Osmanlı'dan kalma yapıların da bulunduğu Rodos'a Marmaris'ten sık sık feribot seferleri düzenlenmekte.

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Sonbaharda yaz mevsimini yaşayan rotalar
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