Tarihi, kültürü, mutfağıyla turizm şehri Gaziantep

GAZİANTEP ZEUGMA MOZAİK MÜZESİ

2011 yılında açılmasına rağmen Dünya'nın en çok ilgi gören mozaik eserler müzesi olmaya aday olması ile hem ülkemizin, hem de Gaziantep'in göğsünü kabartabilecek bir değer olmuştur. Müzede meşhur Çingene Kız mozaiğinden başka yüzlerce farklı eser bulunmakta.

RUMKALE

Rumkale, Gaziantep gezilecek yerler listemizde.Enfes bir güzelliğin ortasında kurulmuş olan tarihi bir kent. Tarihi Hristiyanlığın ilk yıllarına kadar dayanır ve küçük bir ada kent görünümündedir. Buraya yapılacak olan ziyaretin bir günü alacağını düşünerek yola çıkmakta yarar var. Ulaşım için en güzel rota ise Halfeti üzerinden yapılan bir tekne turuna katılmak.

ZİNCİRLİ BEDESTEN

Tarihi 17. Yüzyıla kadar uzanan çarşı, yapıldığı ilk günden bu yana halen ayakta ve misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Çarşı içinde 70'den fazla dükkanda bir çok el emeği ürün bulmak mümkün.

MEDUSA ARKEOLOJİK CAM ESERLER MÜZESİ

Türkiye'nin ilk özel cam eserler müzesidir. Aslında bir müzeden ziyade bir kültür ve sanat merkezi demek de yanlış olmaz. Türkiye'nin dört bir köşesinden toplanmış 6000'den fazla cam eserin sergilendiği müzede, cam atölyelerinin yapmış olduğu takılardan da satın alabilmek mümkün.

GAZİANTEP KALESİ

Tarihi M.Ö. 3600'lü yıllara dayanan kale, bunca yıl boyunca hep aktif olarak kullanılmıştır. Bugünkü halini ise en son olarak 16. Yüzyılda Osmanlılar'ın yaptığı onarımlarla almıştır.

Ayrıca kale içerisinde yer alan Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması Müzesi'nde, Kurtuluş Savaşı sırasında verilen mücadelenin izlerini taşıyan bir çok eser yer almaktadır.