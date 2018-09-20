Afyonkarahisar'da görülmesi gereken yerler

AFYON KALESİ

Dümdüz bir yerleşke düşün. Şehrin tam ortasında göğe doğru yükselen devasa bir dağ, eteğinde asırlık topraklar ve tarihi dokusu... Şehir merkezinde bulunan Afyon kalesi 225 metre civarında ve volkanik bir dağın tepesine kurularak muazzam bir tabiat görseli; illaki görmüşsündür. Tepesine çıkıldığında burna gelen temiz hava ve beyne gitmeyen oksijen yüzünden hafif baş dönmesine rağmen çok güzel.

AYAZİNİ KASABASI

Bu kasaba taa Frigler zamanından bu yana kullanılıyor. Bizans ve Roma dönemlerinde bu oyuklar aile ve tek kişilik mezarlık olarak kullanılıyordu. Aslanlı mezar odaları, sütunlu mezar odaları ile kayaya oyulmuş kilise ve şapeller Frigleri tanıman için bir fırsat.

ULU CAMİ

Selçuklu döneminde, vezir Ata Fahrettin Ali'nin oğlu, Afyon Sancak Beyi Nusrediddun Hasan tarafından yaptırılan cami günümüze kadar ayakta kalmayı başarmıştır. Anadolu'nun pek çok noktasında yaptıkları eserler ile İslam mimarisinin ayakta kalmasını sağlayan Selçuklu Devletinin nadide miraslarından bir tanesidir. İçerisinde kullanılan sık aralıklı sütunlar nedeni ile cami aynı zamanda "kırk direkli cami" olarak da bilinmektedir.

BUZLUK MAĞARASI

Buzluk Mağarası'na ulaşmak için, Kirazlı Yaylası'ndan itibaren 3 saatlik zorlu bir yürüyüş seni bekliyor. Ardıç ve fındık ormanları arasında bulunan patikadan yürüyerek önce Kapı Kayalar'a daha sonra Yongalı mevkiinden Elmas Deresi'ne ulaşıyorsun. Dereden itibaren, karşı yamaçlardaki kayalıklara doğru tırmanman gerekiyor. Anlayacağın biraz yorulacaksın ama değecek. Yazın bile buz üreten mağara da hele bir de o yaz sıcağında serinlemek ne güzel olur...

SULTAN DİVANİ MEVLEVİHANESİ

13.yüzyılda kurulan Mevlevihane, Anadolu'da kurulan ilk Mevlevihanelerden biri olduğu için tarihi değeri büyük. Mevlana'nın yedinci kuşak torunu tarafından yeninden kullanıma açılan Mevlevihane içerisinde, dervişlerin kendilerini inzivaya çektiği çile odaları var. Kendilerine has bir adet olsa gerek, burada düzenlenen etkinlikler boyunca "40 ayrı kazanda 40 hatimli" aşure dağıtılırmış.

GAZLIGÖL KAPLICALARI

Türkiye'nin termal başkenti dedik, şifalı sularında dinlenmeyecek misin? İhsaniye ilçesindeki meşhur Gazlıgöl Kaplıcalarının şifasından yararlanırken aynı zamanda burada bulunan termal tedavi merkezlerinde konaklama şansın var. Gazlıgöl Kaplıcalarının bir başka özelliği ise Kızılay maden suyunun bu kaplıcadaki mineral bakımından oldukça zengin sulardan elde ediliyor olması. Yine Ömer kaplıcası, Hüdai kaplıcaları... Sen şifalı su iste, Afyonkarahisar halleder.

NE YENİR?

Afyon'a seyahat edenler bir yandan şehrin güzelliklerinin tadını çıkarırken bir yandan da "sakala çarpan çorbası, çullama köfte, bükme, ağzı açık, afyon sucuğu, haşhaş tatlısı, Afyon kaymağı tatlısı, Afyon Keşkeği, şebit," gibi yöresel lezzetleri denemeliler.