Anna Karenina romanında bir gezinti

Darbe ve savaşlara rağmen tarihini koruyabilmiş, yaralarını sanatla sarmış ve ihtişamlı saraylarla süslenmiş bir şehir Moskova . Sokaklarında gezerken kendinizi 19. yüzyıla ışınlanmış ya da Tolstoy'un ünlü romanı Anna Karenina 'nın satırlarında gezinir gibi hissediyorsunuz. Moskova sokakları nefes kesici. Her köşesinde sanata, edebiyata ve yaşanmışlığa dair bir şeyler karşınıza çıkıyor ve şaşırtmaya, baştan çıkarmaya devam ediyor. Peki ama bu mevsimde neden Moskova? Öncelikle Moskova Sonbahar Moda Haftası her yıl ekim ayında düzenleniyor. Soğuk kış öncesi sonbaharda fiyatlar düşüyor, turist kalabalığı azalıyor. İstanbul-Moskova uçuşu yaklaşık iki buçuk saat sürüyor. Antalya , İzmir gibi farklı şehirlerden de seferler düzenleniyor.Moskova'daki metro istasyonlarının dünyada eşi benzeri yok. Metroya binmesiniz bile, (16 hat üzerinde 150'den fazla istasyona sahip) görmek için bilet almanızı tavsiye ederim. Metro savaş sırasında sığınak olarak kullanılmış. Yürüyen merdivenlerden indikten sonra karşınıza kristal avizelerle süslü peronlar çıkıyor. Peronlar o kadar geniş ki içinde müze gezer gibi dolaşıyorsunuz.Şehrin kalbi Kızıl Meydan 'da atıyor. Hemen arkasında Kremlin Sarayı, bir tarafında Aziz Vasili Kilisesi, ön tarafında GUM alışveriş merkezi yer alıyor. Moskova Tarih Müzesi de bu meydanda. Seyahatinizin büyük bir bölümünü burada geçireceğinizi bilin. Soluklanmak için meydandaki kafelerde oturabilirsiniz. Kremlin Rusçada kale, şato anlamına geliyor. Ülkenin pek çok yerinde bulunan yapılara kremlin deniyor. En ünlüsü Moskova'da. Moğol işgalinde yerle bir edilince Korkunç Ivan olarak tarihe geçen III. Ivan tarafından yeniden yaptırılıyor. Perşembe günleri kapalı olan sarayın her tarafının gezilmesine izin verilmiyor. Kraliyet Mezarlığı ve Çan Kulesi sarayda görebileceğiniz yapılardan.Alexander Puşkin anısına inşa edilen müzede antik heykeller dışında empresyonist ve modern sanatçılara ait eserler görebilirsiniz. Picasso, Van Gogh , Chagal, Cezanne, Botticelli gibi usta isimlerin işlerini yakından inceleyebilirsiniz. Zaman zaman müzede Modigliani gibi sanatçılara ait geçici sergiler de düzenleniyor. Yarım gününüzü bu müzeyi gezmek için ayırın. Biraz daha sanat eserine doyalım. Bu kez istikamet Tretyakov Galerisi. Rusya'nın en önemli koleksiyonerlerinden Pavel Tretyakov'un Kandinsky, Vrubel gibi Rus ustalarına ait eserlerini burada görebilirsiniz.Bolşoy Tiyatrosu Moskova'da görmeniz gereken yerlerin başında geliyor. Hatta mümkünse burada bir gösteri izleyin. Ama popüler bir gösteri varsa bileti haftalar önceden almanız gerekebilir. Burada opera, bale ve tiyatro gösterileri sergileniyor. Bina ihtişamıyla gerçekten de göz kamaştıran cinsten. Moskova'ya kadar gelip Nazım Hikmet 'in mezarını ziyaret etmeden dönmek olmaz. Bunun içinse istikamet ünlüler mezarlığı olarak da bilinen Novodeviçi Mezarlığı.lasıMoskova'daki belki de en büyük hayal kırıklığı restoranları. Şaşaa var ama lezzet pek yok. Geleneksel mutfaktan çok şu sıralar Uzakdoğu mutfağı ağırlıkta. Neredeyse her köşe başında bir suşi restoranı karşınıza çıkıyor. Havyar masalardan eksik olmuyor. Ana malzemesi lahana olan, etli, tavuklu ya da sebzeli seçenekleriyle borş çorbasını tadabilirsiniz. Bunun için en iyi adres Puşkin Cafe. Yoğun ilgi gördüğünden rezervasyon şart. Burada otantik Rus mutfağından lezzetler de tadabilirsiniz. Patatesler çok lezzetli. Smetana dedikleri kremaları da lezzetli. Pastanelerde kısa molalar verip kremalı pastalarının tadına bakabilirsiniz. Kızıl Meydan'da oturup kahvenizi yudumlayarak etrafı izlemek için Bosco Cafe doğru adres. Black Market'in terası bir şeyler içmek için ideal. Akşam şık bir ambiyans isterseniz Uilliam's restoranda ördek, ahtapot gibi lezzetli yemeklerin tadına bakabilirsiniz. Daha ağır ve ultra şık bir mekansa isteğiniz o zaman da The Most doğru tercih olacaktır.Moskova günümüzde sanki geçmişteki Sovyet liderlerinden öç alıyor gibi. Yeni zenginler, oligarklar kapitalizmin meyvelerini yemekten ve bunu etrafla paylaşmaktan çekinmiyor. Lüks otomobillerden inen erkekler, kürkleriyle sokaklarda salınan ve güzellikleriyle kıskandıran kadınlara neredeyse her sokakta rastlamak mümkün. Eğlence de burada sabahlara kadar sürüyor.Bodrum'un müdavim mekanıdır Mahmut Kaptan'ın Yeri. Piyasaya karşı olduğundan yazın kapar sezon bitince kapılarını yine açar. Taburelerde oturduğunuz ve meze olarak ne varsa onu yediğiniz salaş bir dükkan. Ama başka bir tadı başka bir keyfi var. Üstelik kapılarını açtı bile. Arada fasıl da içeri dalıyor ve eğlence tavan yapıyor. Salaşlıktan hoşlanmıyorsanız sakın uğramayın!Geçtiğimiz hafta Alaçatı'da düzenlenen Columbia PFG Alaçatı Big Fish turnuvasında bir Türkiye rekoru kırıldı. Fidato isimli tekne tam üç saat 40 dakika süren mücadelenin ardından 305 kiloluk bir orkinos yakaladı. Alaçatı sularında yakalanan balığı görünce insan "Biz bunlarla aynı suda mı yüzüyoruz?" diye düşünmeden edemiyor.