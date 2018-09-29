İstanbul'a yakın kamp alanları nerelerdir? İşte İstanbul çevresinde kamp alanları

Kamp yapmak, mevsim ve zaman ayırt etmeksizin yapılan en güzel aktivitelerden birisidir. İnsanın doğaya kaçışı, stres ve gürültüden uzak olmasını ve tatil yaparak kafa dinlemesini sağlar. Tüm saydığımız bu olguların içinde bulunduğu bir kamp deneyimi yaşamak için de doğru bir kamp yeri seçmek gereklidir. İstanbul gibi devasa bir şehirde kamp alanları bulmak oldukça zor olduğu gibi şehre kolay ulaşımı olan ve uzakta olmayan kamp alanları da oldukça revaçtadır.

İstanbul'da yaşayıp kamp tutkusuna sahip olan bireyler, şehre ulaşımı kolay olan; ancak İstanbul'a da bir o kadar yakın kamp alanlarını merak ediyor. İstanbul her ne kadar büyük metropol olsa da çevresinde de konumlanmış kamp yerlerini barındırmaktadır. Doğaseverler de İstanbul'a yakın kamp alanları nerelerdir? Sorusunun yanıtı için tabir-i caizse haritalara sarılıp internet üzerinden yoğun araştırmalar yapmaktadır. Hazırladığımız haberimizde İstanbul'a yakın kamp alanlarını listelerken bu kamp alanları hakkında da bilgileri sıraladık. İşte İstanbul'a yakın kamp alanları...

İSTANBUL'A YAKIN KAMP ALANLARI NERELERDİR?

İĞNEADA. Kırklareli ilinin Vize ilçesinde yer alan İğneada Longozu, kamp severler için harika bir seçenektir. Longoz ormanları son derece büyüleyici bir doğa ekosistemine sahip olup, akşamları arkadaşlarınızla ya da tek başınıza yıldızların ışığı altında uyuyup sabah da tertemiz bir hava ile yeni güne "günaydın!" diyebilirsiniz. KIYIKÖY. İstanbul'a 2 saatlik uzaklıkta olan Kıyıköy de Kırklareli'ne bağlı bir yer. Çevresinde lüks tesis barındırmayan Kıyıköy, kamp severler için oldukça ideal bir tercih. Burayı yaz aylarında tercih ettiğiniz taktirde Karadeniz'in serin sularına da girebilirsiniz. YUVACIK – İNÖNÜ YAYLASI. Kocaeli'ne bağlı olan Yuvacık İnönü Yaylası, İstanbul'a ortalama 2 ila 3 saat uzaklıktadır. Son derece ideal bir kamp yeri olan İnönü Yaylası, Marmara Bölgesi'nin en güzel yaylarından birisidir. Etrafında tesis barındırmaya bölge, kamp severler için oldukça mükemmel bir tercih olacaktır. SAKARYA POYRAZLAR GÖLÜ. Sakarya'ya il merkezine 8 km uzaklıkta olan Poyrazlar Gölü ve çevresi kamp için son derece elverişlidir. Hafta sonu İstanbul ve Sakarya'dan gelenlerin uğrak noktası olan Poyrazlar Gölü'nde kamp için hafta içi zamanı tercih etmeniz daha mantıklı olacaktır. Çocuklu ailelerin de kamp yapabileceği bir yerdir. POLONEZKÖY. Listemizin beşinci sırasında İstanbul içi bir kamp alanı var. Şehrin dışına çıkmayı istemeyenler için doğru bir yer olan Polonezköy, hafta sonu yapılacak kamp seçimi için doğru olmayacaktır; çünkü gerek mangalcılar gerekse piknikçiler tarafından yoğun şekilde ziyaret edilmektedir. İstanbul içinde kamp alanı arayanlar için doğru bir yerdir.