Malezya'da ne yapılır?

Ülkenin ne amaçla ziyaret edildiği fark etmeksizin birtakım pratik bilgiler hakkında bilgi sahibi olmak, Malezya gezisinin daha konforlu geçmesine yardımda bulunacaktır.

NİÇİN MALEZYA'YA GİDİLİR?

Öncelikle Malezya ziyaretçilerine düşük bütçeyle Asya kültüründe keşif yapmayı vaat ediyor. Yağmur ormanlarının hüküm sürdüğü dağlar, tapınaklar, tarihi yapılar, dünya üzerinde örneği çok az bulunan egzotik plajlar ve modern şehirler… Malezya, her türden seyahat talebine yanıt verebileceği özelliklere içerisinde barındıran bir saklı cennet adeta.

MALEZYA BAVULUNDA BULUNMASI GEREKENLER

Ekvator ikliminin hüküm sürdüğü Malezya ülkesinde sıcaklık ve nem oranı yüksek. Yılın neredeyse tamamında gündüz vakti havanın sıcaklığı ortalama 32 derece, gece vakti ise ölçülen ortalama sıcaklık 22 derece. Kıyafet tercihi bu faktör göz önünde bulundurularak yapılmalı.

Yağmurluk ve minik bir şemsiye; Malezya bavulunun olmazsa olmazlarındır.

Tapınaklar ziyaret edilecekse kolu ve bacakları kapatan uzun kıyafetlere ihtiyaç duyulabilir.

Orman yürüyüşü yapacaklar, bavullarında spor ayakkabı bulundurmayı ihtimal etmemeliler. Ayrıca her seyahatte olduğu gibi Malezya gezisi için de güneş gözlüğü, güneş kremi ve şapka gibi yaz tatili ihtiyaçları atlanmamalı.

MALEZYA'DA ULAŞIM

Malezya'da kara ulaşımını epey bir gelişmiş. Yollar bir hayli düzgün ve güvenli, sürücüler başkalarına karşı saygılı.

Otobüsler ucuz ve konforlu. Koltuklar geniş, uyumaya elverişli.

Eğer araç kiralanacaksa, Malezya'da trafiğin sağdan aktığını belirtmekte fayda var. İlk defa böyle bir deneyim yaşayacaklar için bu deneyimi Malezya'da yaşamaları iyi bir fikir olabilir.

MALEZYA SEYAHATİNDE SAĞLIK AÇISINDAN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Daha önceden tropikal iklim kuşağındaki bir ülkeye ziyarette bulunmamış olanlar için Malezya havasına alışmak zorluk çıkarabilir.

Ülkenin ana bölgeleri sıtma açısından güvenlidir. Yağmur ormanlarının bulunduğu bölgeler ziyaret edilecekse aşı yaptırılması tavsiye edilir.

Mutlaka bir el çantasında sineklerden korunmak için bir sprey taşınmalıdır.

Ormanlık alanların ziyaretinde sülük ve çeşitli böceklere karşı dikkatli olunmalıdır. Bu haşeratlardan korunmak için pantolonları çorapların içine sokmak iyi bir fikir olabilir.