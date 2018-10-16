2000 yılından bu yana düzenlenen Euroleague, Avrupa basketbolunun takımlar düzeyindeki en seçkin organizasyonu. 24 Avrupa takımının katılımıyla gerçekleşen turnuvada her yıl yaklaşık 250 karşılaşma düzenleniyor. 2010'da Paris'teki dörtlü finallerin isim sponsoru olduktan sonra Euroleague'e isim sponsoru olduk. Euroleague, 2020 yılına kadar Turkish Airlines Euroleague ismini taşıyacak.

EuroLeague Basketball, 2000 yılında Avrupa'nın en önemli basketbol turnuvası olarak kuruldu. 2010 yılında ise, Türk Hava Yolları ile dünya çapında ses getiren büyük bir iş birliğine giden organizasyon, 2010 yılından beri "Turkish Airlines EuroLeague Basketball" ismiyle varlık gösterirken, şampiyonanın final serisi ise "Turkish Airlines EuroLeague Final Four" olarak düzenlenmekte. Türk Hava Yolları ve EuroLeague Basketball'un bu büyük iş birliği 2020 yılına kadar devam edecek.

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