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Başiskele'ye sonbaharla birlikte turist yağdı

İzmit’in Başiskele İlçesi’ne sonbahar ile birlikte adeta turist yağdı. Haftasonu işlerin yoğun temposundan uzaklaşıp, keyifli anlar yaşamak isteyenler Başiskeleye’ye akın etti. Eylül ayı içerisinde Başiskeleye’ye yaklaşık 100 bin ziyaretçi geldi.

Giriş Tarihi: 18.10.2018 16:59
Başiskele'ye sonbaharla birlikte turist yağdı

TURİZMİN İNCİSİ HALİNE GELDİ

Doğal güzellikleri, doğa sporları imkanı ve farklı konseptlerdeki otelleri ile son ayların gözde bölgesi Başiskele'ye son bahar ile birlikte adeta turist akını yaşanıyor. 5 beldenin birleşmesiyle kurulan 9 yıl gibi kısa sürede Türkiye'nin en dikkat çekici ilçelerinden birine dönüşen Başiskele'de yapılan sosyal tesisler, özel okullar, turistik yapılar, 5 yıldızlı oteller bölgenin kısa sürede büyük ölçüde kalkınmasını sağladı. Nüfusun katlanarak arttığı, refah seviyesinin oldukça yükseldiği ilçe, yatırımlarla bölgenin turizm merkezi haline de geldi. Bu durum Başiskele'deki konut ve ticari yapıların değerini de 9 yılda 5 katına çıkardı.

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Başiskele'ye sonbaharla birlikte turist yağdı
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