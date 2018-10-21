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Göcek koyunda kıyasıya rekabet

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Rixos Sailing Cup Göcek 2018, 25 tekne ve 200 sporcunun kıyasıya rekabetine sahne oldu

Giriş Tarihi: 21.10.2018
Göcek koyunda kıyasıya rekabet
Geçen hafta Göcek Koyu üç gün süren keyifli bir mücadeleye ev sahipliği yaptı. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Rixos Premium Göcek, 25 teknenin kıyasıya rekabetine sahne oldu. İzyakası Mevkii'nden başlayan yarışa 200 sporcu katıldı. Yarışta IRC 1 kategorisinde Yelken isimli tekne ile Xone Sailing Team birinci oldu. IRC 2 kategorisinde ise Alize 34.7 isimli tekne ile Anadolu Efes Takımı birinci oldu. Freshmen 1 kategorisinde birinciliği Blues Breaker isimli tekne ile Jeremy Stroke ve ekibi, Freshmen 2 kategorisinde ise Dodo isimli tekne ile Zekeriya Aydın ve ekibi aldı.
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Göcek koyunda kıyasıya rekabet
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