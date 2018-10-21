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Göcek koyunda kıyasıya rekabet Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Rixos Sailing Cup Göcek 2018, 25 tekne ve 200 sporcunun kıyasıya rekabetine sahne oldu

Giriş Tarihi: 21.10.2018