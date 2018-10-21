Göcek koyunda kıyasıya rekabet

Geçen hafta Göcek Koyu üç gün süren keyifli bir mücadeleye ev sahipliği yaptı. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Rixos Premium Göcek, 25 teknenin kıyasıya rekabetine sahne oldu. İzyakası Mevkii'nden başlayan yarışa 200 sporcu katıldı. Yarışta IRC 1 kategorisinde İzmir
Yelken isimli tekne ile Xone Sailing Team birinci oldu. IRC 2 kategorisinde ise Alize 34.7 isimli tekne ile Anadolu Efes Takımı birinci oldu. Freshmen 1 kategorisinde birinciliği Blues Breaker isimli tekne ile Jeremy Stroke ve ekibi, Freshmen 2 kategorisinde ise Dodo isimli tekne ile Zekeriya Aydın ve ekibi aldı.