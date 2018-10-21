Huzuru uzaklarda arama

Şehirden fiziken çok uzaklaşmadan kafaca kilometrelerce uzağa gitmekse hayaliniz Tuzla iyi bir seçenek olabilir. Yol bir saat sürüyor. Trafiğe kalırsanız biraz daha uzayabilir. Ailecek çıkılan tatillerde öncelik çocukların keyifli vakit geçirmesi, bu yüzden ilk durağınız Darıca Hayvanat Bahçesi
olsun. Buraya üç-dört saat ayırmanız yeterli. Hayvanlar mümkün olduğunca doğal ortamlarına yakın yerlerde barınıyor. Çocukların en çok maymunlar dikkatini çekiyor. Mola için dinlenme yerleri kısıtlı bu yüzden yorulmaya hazır olun. Hayvanat bahçesininden ardından deniz kenarında bir mola için Tuzla Yat Kulübü ideal. Salaş hissi veren ama hizmet kalitesiyle öne çıkan bir mekan burası. Manzarası harika. Özellikle de günbatımında... Güne başlamak için de güzel bir seçenek olabilir. Kahvaltıyı burada yapabilirsiniz. Tuzla'ya kadar gitmişken Viaport Alışveriş Merkezi'ne uğramadan olmaz. Ama korkmayın burası ferah bir AVM
. Mağazaları da şık tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Outlet mağazalardan çok uygun fiyatlara alışveriş yapabilirsiniz. Gezdiniz, alışveriş yaptınız. Sıra geldi dinlenmeye. Radisson Blu Hotel&Spa, 4 bin metrekarelik Elysia Spa'ya ev sahipliği yapıyor. Spa'da havuz da var hamam da. Ayrıca masaj ve cilt bakımı da yaptırabilirsiniz. Ama otelin öne çıkan özelliği süit odalarda bulunan hamam ve sauna. Bu öyle bir konfor ki misafirler odadan çıkmak istemiyor. Bir akşam yemeğinizi mutlaka Casa Grill'de yiyin. Türk ve dünya mutfağından lezzetler iştah açıcı sunumlarla önünüze geliyor. DOĞA SİZİ ÇAĞIRIYOR Kars
, son yıllarda yükselen seyahat rotalarından biri haline geldi. Prontotour da özel olarak hazırladığı uçaklı paket ile Kars-Ani Harabeleri turuna çıkarıyor. Bu turda hem şehri hem de yerel lezzetleri keşfetme fırsatı sunuluyor. Doğu Ekspres'i dahil Kars-Erzurum turu da tren yolculuğu sevenler için bir diğer seçenek. İki veya üç gece seçenekleriyle dilediğiniz turu seçebilir, farklı bir deneyim yaşayabilirsiniz.