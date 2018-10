Roma’da bol yürümek ve kilo almak garanti

SİSTİNA

En çok tarihiyle cezbediyor insanı... Bir de yemekleri yok mu! Nasıl da yediriyor... Üzerine bir de sanat eklenince 10 numara bir tatil oluyor... O halde haydi Roma 'ya gidiyoruz... Tarihe, yemeklere ve eğlenceye doyuyoruz... Gezmeye Piazza Della Repubblica'dan başlayalım. Hani şu meşhur çeşmenin olduğu yerden... ( Aşıklar Çeşmesi değil bahsettiğim) Şehirdeki çeşmeler Roma İmparatorluğu'nun ilk dönemlerinde Roma halkına su sağlayabilmek amacıyla inşa edilmiş. Sonrasında imparatorluğun güçlenmesiyle zenginlik simgesi haline gelmiş. Şimdi 'uğur getiriyor', 'bir gelen bir daha geliyor' gibi türlü türlü bahanelerle çeşmeye para atmak bir gelenek halini almış. Geleneği bozmayalım ve çeşmeye para atalım. 1901 yılında açılan Fontana delle Naiadi çeşmesinde su perileri, suyu farklı biçimde temsil eden yaratıkların üzerinde uzanıyor.İkinci durağımız meşhur İspanyol Merdivenleri yani Piazza Trinita Dei Monti ve Piazza Di Spagna... Yaklaşık 200 basamak çıkmanız gerekiyor eşsiz manzaraya hakim olmanız için.... Zirveye ulaşınca panoramik bir manzara karşılıyor sizi... Zirvede sizi yine bir çeşme bekliyor. Barok tarzdaki çeşmenin adı Fontana della Barcaccia (Eski Gemi Çeşmesi). Çeşme yarı batmış gemi şeklinde, ismini de bundan alıyor.Gelelim sadece Roma'nın değil belki de dünyanın en meşhur çeşmesine yani Fontana di Trevi ya da Türkçe adıyla Aşıklar Çeşmesi'ne. Burada usul, elinize bir metal para almak ve arkanızı dönüp parayı çeşmeye atmak. Bunu yapınca Roma'ya tekrar geleceğine inananlar var. Bu sayede belediye her gün yaklaşık 3 bin Euro topluyor.Roma'nın en meşhur simgelerinden biri de Kolezyum. Zamanında halkın isyanlarını önlemek amaçlı yaptırılmış. Bir diğer adı Flavianus Amfi Tiyatro. M.S 72 yılında dönemin en önemli komutanı Vespasianus tarafından inşaatı başlatılmış M.S 80 yılında Titus döneminde tamamlanmış. Filmlere ve dizilere konu olan meşhur gladyatör dövüşleri işte tam da bu tarihi arenada gerçekleşmiş. Ardından farklı amaçlar için kullanılmış. Halk gösterileri de burada yapılmış infazlar da. 2007'de Dünyanın Yeni 7 Harikası'ndan biri seçilmiş.Eski Roma'nın ticari, politik ve dini merkezi Forum, 900 yıldan uzun süredir devletle ilgili en önemli karaların verildiği yer olmuş.Michelangelo tarafından kutsanmış meydanda sanatçının dehasını bizzat yerinde görebilirsiniz. Trapezoid şeklindeki meydanın etrafında üç saray bulunuyor. Bu sarayların cephelerini ise o dönemde kimse birleştirememiş. Michalengelo ise sarayları 'Cordonato' denilen merdivenlerle uyumlu şekilde birbirine bağlamayı başarmış. Görülmesi gerekenler listesine mutlaka alın.'Pantheon' Yunanca 'tüm tanrıların tapınağı' demek. Dünyada dönemin en iyi korunmuş yapılarından biri olduğu söyleniyor Pantheon için. Tarih boyunca hep kullanılmış ve farklı amaçlara hizmet etmiş. 7. yüzyıldan itibaren kilise olarak kullanılan Pantheon, Roma'daki en eski kubbeli bina olma özelliğini de taşıyor. Eskiden içinde pagan heykelleri varmış. Sonrasında kilise bu heykelleri kaldırıp yok etmiş. Binanın kubbesinin çapı 43 metre ve tavanında 'oculus' adı verilen dokuz metrelik bir boşluk var. Buraya yağmur girmediğine dair efsaneler olsa da bu gerçekleri yansıtmıyor. Yine de o günün teknolojisiyle buranın nasıl yapıldığını akıl almıyor.Genelde Roma fotoğrafları ya Aşıklar Çeşmesi'nde ya Kolezyum'da ya da Trastevere'de çekilir. Roma'nın kalbinin attığı yer de diyebiliriz. Hani şu meşhur balkonlu evleri en çok gördüğünüz yerlerden biri. Tabii balkonlardan sarkan rengarenk çiçeklerden dolayı Roma ve İtalya bu kadar masalsı...İtalya'daki en büyük üçüncü nehir Tevete diğer bir adıyla Tiber Nehri de hemen Trastevere'nin yanında. Toskana'daki Apenin Dağları'ndan doğan nehir 406 kilometre aktıktan sonra Tiren Denizi'ne dökülüyor. Üzerinde ise onlarca köprü barındırıyor. Ey siz instagram düşkünleri bu köprüler fotoğraf çekmek için yaratılmış benden söylemesi.Pizza, makarna ve tiramisuRoma'ya gitmek demek birkaç kilo almayı göze almak demek. Gerçi şehri benim gibi yürüyerek keşfederseniz bu sorun ortadan kalkıyor. Elbette bol bol pizza, makarna yiyeceğiz. Ama işe tatlıdan başlayalım. Hem tatlı yiyip tatlı konuşalım değil mi! İlk durağımız Pompi... Tiramisu yemeye gidiyoruz. Üstelik sadece kahveli değil çilekli, ananaslı, fıstıklı gibi çeşitleri de mevcut. 'Anlatılmaz, yaşanır' cümlesi tam da bu noktada kullanılmalı. Tadın, ne demek istediğimi anlayacaksınız. Favorim çilekli olanı.Roma'da meşhur İtalyan dondurması tatmayı ihmal edecek değiliz. O halde adresimiz Via del Governo Vecchio. En meşhur ve en iyi dondurmacı olan Galateria Frigidarium bu sokakta yer alıyor. Karamelli, tiramisulu ve kremalı çeşitleri tek kelimeyle enfes.Pizza yemek için aslında adres aramaya gerek yok. Her köşe başında leziz pizzalar yapıyorlar. Ama incecik, kıtır kıtır pizza için Sforno'yı deneyebilirsiniz. Pizza öncesi arancini ısmarlayan.Tratoria de Cesare'ye gidip fenerbalığı ve brokoli ile yapılan çorbayı tadın. Dünyanın en eski kafesi Antico Caffe Greco bir fincan kahve için uğranması gereken mekanlardan biri. Nostaljik dekorasyonuyla yüzyıllar öncesine insanı götürüyor. Salotto 42 ufacık bir restoran. Mekanın dışarısını kaplayan eflatun çiçekler gözlere şenlik yaşatıyor. Menüdeki lezzetler ise damaklara şölen yaşatıyor.Dünyanın en küçük devleti Vatikan ya da Vatikan Şehir Devleti'ni görmeden dönmek olmaz. Hıristiyanlık dininin Katolik mezhebinin yönetildiği yer aynı zamanda. Nüfusu aşağı yukarı bin kişi var ya da yok. Mutlak monarşi ile yönetiliyor. Papa sadece devlet başkanı değil aynı zamanda Katolik mezhebinin ruhani lideri. Vatikan'ın içerisinde yer alan müze de mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri. Sistina Şapeli 'ni de görmeden buradan ayrılmayın! 1477-1480 yılları arasında inşa edilen şapel adını restorasyonunu yaptıran Papa IV. Sixtus'tan alıyor. O zamandan bu yana şapel hem dini hem sivil papalık etkinliklerine ev sahipliği yapan bir yer oldu. Günümüzde papalık seçimlerine de ev sahipliği yapıyor. Sistina Şapeli'nin şöhreti büyük oranda iç mekanını süsleyen fresklerden geliyor. Bunlar arasında en önemlileri Michelangelo tarafından yapılan Sistina Şapeli tavanı ve Son Hüküm...