Modanın kalbi Milano!

MODA VE ALIŞVERİŞ

İtalya denince akla ilk olarak moda gelir. Eğer modayla ilgiliyseniz ve bütçeniz de elveriyorsa Milano'nun da simgelerinden biri olan Corso Vittorio Emanuelle II alışveriş merkezine mutlaka uğramalısınız. Dünyanın en eski alışveriş merkezlerinden biri olan yapı, görkemli mimarisiyle de sizi etkileyecek.

MUSEO DEL NOVECENTO

2010 yılında kurulan bu müze, 20. yüzyıl sanatının en önemli eserlerini görebileceğiniz bir yer. İtalyan sanatının ana akımlarından fütürizmle ilgili bölüm özellikle ilginizi çekebilir. Müzede, Pablo Picasso, Wassily Kandinsky, Paul Klee ve Henri Matisse gibi 20. yüzyıl sanatına damgasını vurmuş sanatçıların başyapıtlarını görebilirsiniz.

HAPPY HOUR

1980'li yıllarda Milano'da yaygınlaşan İtalyan tarzı "happy hour" tam anlamıyla bir Milano klasiği. Akşam saat 6'dan sonra Corso Como, Corso Sempione ve Navigli gibi bölgelerde binlerce insanın katılımıyla düzenlenen bu etkinlikte sosyalleşirken İtalyan mutfağının lezzetlerini de deneyebilirsiniz.

DUOMO KATEDRALİ

Milano'da ilk görülmesi gereken yer, şüphesiz Gotik mimarinin başyapıtlarından Duomo Katedrali. Tamamlanması 430 yıl süren bu katedralin çatısına merdivenler ya da asansörle çıkıp meydanın manzarasını izleyebilir, güzel fotoğraflar çekebilirsiniz. Katedralin içindeki Rönesans dönemine ait sanat eserlerini de görmelisiniz.

SAN SIRO

Modern futbolun kurallarının İtalyanlar tarafından belirlendiği biliniyor. İçerisinde ülkedeki tek futbol müzesini görebileceğiniz San Siro sizi futbol tarihinde anekdotlarla örülü enteresan bir yolculuğa davet ediyor.

SON AKŞAM YEMEĞİ FRESKİ

Rönesans sanatının zirvesinde bulunan Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa'dan sonraki en önemli eserini görme şansını kaçırmayın. Şehrin biraz dışında kalan Santa Maria Delle Grazie'nin duvarını süsleyen eseri görmek için yarım günlük şehir turlarına katılabilirsiniz.

Detaylı bilgi için tıklayınız.