Ezo Gelin'in hayatı gelecek nesillere aktarılacak

Belediye tarafından ilçeye bağlı Uruş Mahallesi'nde hayata geçirilen projeyle, Ezo Gelin'in doğup büyüdüğü, daha sonra mezarının da getirildiği köyde, yaşadığı döneme uygun inşa edilen kerpiç evde günlük yaşantısı yansıtılacak.

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ezo Gelin'in Türkiye ve dünya genelinde bilinen bir hikayesi olduğunu belirterek, hikayede sevda, hasret, vatan sevgisi ve yoksulluk bulunduğunu söyledi.

Ezo Gelin'in hikayesini yaşatmak istediklerini dile getiren Kılıç, şunları belirtti:

"Buraya gelen insanlar, Ezo Gelin'in mezarını görecek. O dönemin yaşantısına uygun olarak kerpiçten yapılan Ezo Gelin-Barak Kültür Evi ve Kır Kahvesi, 3 oda olarak inşa edildi. Ziyaretçiler, bu yapı içerisinde onun nasıl yaşadığını, neler giydiğini görerek, günlük yaşantısını teneffüs edecek. Adına yapılan çorbayı tadacak, acı kahve (mırra) içecek. İnsanlar burada hoş vakit geçirecek, Nostaljiyi yaşama imkanı bulacak."

- "BARAK KÜLTÜRÜNÜ DE TANITACAĞIZ"

Baraklıların Anadolu Türkmen boylarından geldiğini, Gaziantep'in Karkamış, Oğuzeli ve Nizip ilçeleri ile Suriye'nin kuzeyindeki bazı bölgeleri kapsayan Barak Ovası'ndaki köylerde hayatlarını sürdürdüğünü anlatan Başkan Kılıç, Ezo Gelin sayesinde Barak kültürüne de dikkat çekileceğini dile getirdi.

Proje ile Barak kültürünü de tanıtmayı amaçladıklarını ifade eden Kılıç, "Hem Oğuzeli'nin hem Gaziantep'in değerini arttıracak. Baraklıların da kendilerine has düğünleri olur. Sulu yemekleri, et haşlamaları, firik pilavları ve Barak havaları meşhurdur. Belki o döneme uygun olarak nişan, düğün yapılacak. Burayı somut bir kültür mirası olarak gelecek nesillere aktaracağız." diye konuştu.

- EZO GELİN

Asıl adı Zöhre Bozgeyik olan Ezo Gelin, 1909'da Gaziantep'e bağlı Uruş köyünde dünyaya geldi. Çocukluğundan itibaren "Ezo" diye çağrılan Zöhre, güzelliğiyle dillere destan oldu. Çok sevmesine rağmen berdel usulüyle evlilik yapmak zorunda kalan Ezo Gelin, 1936'da Cerablus'un Kozbaş köyünde oturan teyzesinin oğlu Memey ile (Mehmet) evlendirildi.

Bir süre sonra hastalanan Ezo Gelin, yoksulluk nedeniyle eşi tarafından tedavi ettirilemedi. Güzelliği, aşkı ve vatan hasretiyle nam salan Ezo Gelin'in hikayesi dilden dile dolaştı. Adına türküler yakılan, hayatı filmlere konu olan ve yaptığı bir çorbaya da adı verilen Ezo Gelin, 1956 yılında vefat etti.

Vasiyeti üzerine Türkiye sınırında bulunan Bozhüyük köyünde bir tepeye defnedilen Ezo Gelin'in mezarı, 1999 yılında Gaziantep'in Oğuzeli ilçesine taşındı.