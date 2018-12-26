Mimar Sinan'ın 470 yıllık hamamı yıkılmaya yüz tuttu

- "Ser Mimaran-ı Cihan", "Mühendisan-ı Devran" olarak adlandırılan Mimar Sinan'ın Eyüpsultan'da inşa ettiği Çömlekçiler Hamamı, yok olmak üzere - Akarçeşme Hamamı veya Dere Hamamı olarak da bilinen eser, Kanuni Sultan Süleyman'ın genç yaşta vefat eden oğlu Şehzade Mehmet için yaptırdığı Şehzade Camisi'ne gelir olarak inşa edildi - Hamamın bulunduğu alana ve içine girmek mümkün değilken, yapının duvarlarının önemli bir kısmının yıkıldığı, kalan kısımlarının ise çökmeye yüz tuttuğu dikkati çekti

İSTANBUL (AA) - SEFA MUTLU - "Ser Mimaran-ı Cihan", "Mühendisan-ı Devran" olarak adlandırılan ve eserleriyle Türk-İslam sanatına damga vuran Mimar Sinan'ın Eyüpsultan'da inşa ettiği Çömlekçiler Hamamı, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, "Akarçeşme Hamamı" veya "Dere Hamamı" olarak da bilinen eser, Kanuni Sultan Süleyman'ın genç yaşta vefat eden oğlu Şehzade Mehmet için yaptırdığı Şehzade Camisi'ne gelir olarak inşa edildi.

Hamamın 1544-1548'de yapıldığı düşünülürken, Evliya Çelebi hamamın bulunduğu mahalleyi anlatırken "Hoş havalı bir hamam var ki bölgenin bütün halkına açık, aydınlık bir hamamdır." ifadelerini kullanır.

Yine Evliya Çelebi, Çömlekçiler Mahallesi'ni anlatırken ana caddenin iki yanında her meslek grubundan esnafın yüzlerce dükkanından bahseder.

Hamam, 1980'li yılların sonuna kadar hizmet verirken, daha sonra kapatıldı ve bugünkü atıl durumuna geldi.

Hamamın, Abdurrahman Şerefbey Caddesi'ne bakan yüzünün büyük bölümü birkaç metrekarelik dükkanlarla kapatılırken, duvarlarında ve iç kısmında bazı işletmelerce kurulan havalandırma bacalarının oluşturduğu kötü görüntü, duvarlarına katılan uydu antenleri dikkati çekiyor.

Hamamın bulunduğu alana ve içine girmek mümkün değilken, yapının duvarlarının önemli bir kısmının yıkıldığı, kalan kısımlarının ise çökmeye yüz tuttuğu görülüyor.