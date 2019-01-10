Ordu’da turizm zirve yaptı

Vali yavuz yaptığı açıklamada, turizm alanında 2017-2018 yılını çok iyi bir seviyede kapatıldığı bilgisini verdi. Vali Yavuz, Ordu'da özellikle yabancı turist sayısında 2018'de yüzde 64'lük bir artışla, yaklaşık 111 bin yabancı turist ağırlandığının altını çizerek, geçen yıla göre koyulan hedefin oldukça da üstünde olduğunu söyledi.

Yerli turist sayısında yine geçen yıla göre yüzde 16'lık bir artış yaşandığına vurgu yapan Vali Yavuz şunları söyledi: "Evet, 1 milyon hedefine yaklaştık ama ulaşamadık. Ümit ediyorum bu 1 milyon hedefine en kısa zamanda ulaşıp geçeceğimizi ümit ediyorum. Rakamımız yaklaşık 850 bin rakamına ulaştık. Dolayısıyla oldukça iyi bir rakam olduğunu özellikle söylemek istiyorum. Bunda günü birlik ziyaretlerin olmadığını bir kez daha altını çizmek istiyorum. Sadece konaklama rakamlarıdır bu rakamlar. Dolayısıyla günü birlik rakamlarla bu rakamların çok daha üstte olduğunu ifade etmek istiyorum."