Instagram’ınız like’a doyacak

BUGÜN NELER OLDU

İsveç'in başkentinin tarihi bölgesi dünyaca ünlü. Rengarenk binalar kar altındayken bile etkileyici manzaralar sunuyor. Bölgeye öğle saatlerinde yolunuz düşerse lokal kahvecilerde fika içmeyi unutmayın. Fika, İsveççe kahve demek.İtalya'nın Amalfi kıyıları masal gibi. Bir yanda yazlık evler, diğer yanda pırıl pırıl kumlu sahiller... Denizin rengini söylemeye bile gerek yok. İstikamet Capri ya da Fornillo... Deniz taksiye binerek Clavel ve Cavone koylarına da gidebilirsiniz.Buzdan bir kaleye ayak basmaksa hayaliniz doğru yerdesiniz. Buzula tırmanabilir ya da aşağıdaki sulardaki buzdağları arasında kano yapabilirsiniz.Gökkuşağı Dağı olarak da biliniyor. Çıkması çok zor ama zirvede sizi bekleyen manzara muhteşem. Dağın üzerindeki buz tabakasının erimesi sonrasında ortaya çıkan farklı mineral tabakaları renkli şeritlerin oluşmasını sağlıyor.