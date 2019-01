Taşımız tarih toprağımız kültür

BUGÜN NELER OLDU

Gelin, 2019'da ilk yapacağımız şey burnumuzun dibindeki güzellikleri keşfetmek olsun. Gezilecek yer çok. Hâlâ plan yapmadıysanız Jolly Tur, Etstur ve Prontotour'un turlarına göz atabilirsiniz. Adana'dan Eskişehir'e, Türkiye'nin Maldivleri Salda'dan Alaçatı'ya her zevke, her tercihe göre ve hemen hemen Türkiye'nin her yerine turlar düzenleniyor. Üstelik birçoğuna farklı şehirlerden katılma imkanı da bulunuyor.Yel değirmenleri arasındaKendine özgü taş mimarisi, yel değirmenleri ve rüzgârı ile ünlü Çeşme'de görülecek yerlerin en başında Çeşme Kalesi geliyor. Buranın çarşılarından ve dükkanlarından alışveriş yapmak çok keyifli. Bu yıl dokuzuncusu düzenlenecek olan Alaçatı Ot Festivali gerçekten büyük ilgi görüyor. Festival öncesi Alaçatı'nın taşla kaplı daracık sokaklarını turlayabilir, yerel lezzetleri tadabilirsiniz. İzmir'in eğlence bölgelerinden Alsancak, Kordon, Saat Kulesi ve Gazeteci Hasan Tahsin anıtının bulunduğu Konak Meydanı da turlarda gezilecekler arasında yer alıyor.İnci kefali göçünü seyredinAnadolu'nun doğusunda baharın gelişini müjdeleyen inci kefali göçü doğa harikası görüntüler ortaya çıkarıyor. Van'ın Muradiye ilçesi Muradiye Çayı'nda oluşan göçte Van Gölü'nün incisi olan inci kefalleri yumurtalarını bırakabilmek için su akışına karşı gelerek zirveye, Tendürek Dağı'na doğru yola çıkıyor. Bu güzel olayı Muradiye Şeytan Köprüsü mevkiinden izlemek harika. Akdamar adasındaki kilise, Ahlat'taki Selçuklu mezarları, Nemrut Dağı kraterleri, Doğubeyazıt İshak Paşa Sarayı ve Van Kalesi de gezilecek yerler arasında.Güller ve lavantalar diyarıKuyucak Köyü, Isparta'nın güller ve lavantalar diyarı. Buradaki lavanta bahçelerini ziyaret etmek çok keyifli. Eğirdir'de yer alan, İslam sanatında ender görülen kemerli minaresiyle Hızır Bey Camii ve Dündar Bey Medresesi de büyük ilgi görüyor. Burdur Gölü üzerinden devam ederken, Yeşilova ilçesine beş kilometre uzaklıkta bulunan Salda Gölü, ülkemizin en derin ve en temiz gölü. Bu bölge 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak da biliniyor. Gelenler bol bol fotoğraf çekiyorMozaiklerin kentiGaziantep, Kurtuluş Savaşı yıllarındaki kahramanca mücadelesi ve kazanmış olduğu İstiklal Madalyası ile ünlü bir şehir. Fıstığı, baklavası, katmeri ve kebaplarıyla muhteşem lezzetli bir mutfağa sahip. Ama şehri gezmek isteyenlerin aklına ilk gelen Zeugma Mozaik Müzesi oluyor. Müzede pek çok arkeolojik parça sergileniyor. Mutfak Kültürü Müzesi de gezmeye değer. Şehirde pek çok tarihi han, cami ve çarşı da var. Çingene Kız Mozaiği ve diğer muhteşem mozaiklerin çıktığı antik kent de ziyaret edilecek yerler arasında. Son olarak Menengiç kahvesini deneyimleyip, baklava alışverişi yaptıktan sonra dönüş yoluna koyulabilirsiniz.Kostümlü geçişler yerel lezzetlerAdana'da mimarisiyle dikkat çeken ilk yer Sabancı Camii. Roma döneminden kalma Taş Köprü, şehrin simgesi haline gelmiş durumda. Tarihi yerler görüldükten sonra festival havasına girmeye başlıyorsunuz. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, Türkiye'nin ilk ve tek karnavalı. Bu yıl yedincisi düzenlenecek festival kostümlü geçişin yanı sıra birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Karnavala ünlü isimler de katılıyor. Festival boyunca insanlar şehrin meşhur sokak lezzetlerinin tadına bakıp saatlerce eğleniyor.UNESCO tarafından koruma altındaUNESCO tarafından 2013'te Türk Dünyasının Kültür Başkenti ve Somut Olmayan Kültürel Miras Başkentliği ünvanı verilen Eskişehir'de Havacılık Parkı büyük ilgi görüyor. Anadolu'daki ilk havacılık faaliyetlerinin gerçekleştirildiği, savaş uçaklarının sergilendiği yer burası. Haller Gençlik Merkezi, Sakarya ırmağının en uzun kolu olan Porsuk Çayı ve Eskişehir'in en yüksekte bulunan bölgesi Şelale Park, Eskişehir'de görülmeye değer yerlerden.Ege'nin saklı köyleriDokusunu kaybetmeyen saklı köylerEge'nin büyük tarihi değerlere sahip, irili ufaklı birçok köyü var. Osmanlı sivil mimarisinin en güzel örneklerinin yer aldığı Birgi, Aydınoğulları Beyliği'ne bir dönem başkentlik yapmış. Burada, Ulu Camii, ilk Türk donanmasını kuran Gazi Umur Bey'in anıtı, sivil mimariyi en iyi görebileceğimiz Cami-i Kebir Mahallesi, 250 yıllık bir konak olan Çakırağa Konağı, Derviş Ağa Camii, Çukur Medrese ve Hamamı ve Demirli Mağaza gezilecek yerler arasında. Kent Tarihi Müzesi'nde de kentin tarihi izleri ve ilçeye has el sanatları hakkında bilgi alabiliyorsunuz. Tur durakları arasındaki Sığacık, Şirince ve kaybolmamış dokusuyla ünlü Doğanbey Köyü de var. Bu köyler bol bol fotoğraf çekmek için güzel manzaralar sunuyor.Badem çiçekleri papatyayla buluşursaDatça'nın en harika zamanları badem çiçeklerinin açtığı dönem. Badem çiçekleriyle papatyaların doğada buluştuğu Datça'da bu deneyimi yaşamak için Badem Çiçeği Festivali bu yıl ikinci kez düzenlenecek. 8-10 Şubat tarihleri arasında üç gün süreyle gerçekleşecek festivalde, hem keyifli zaman geçirmeniz, hem yörenin kültürü ile yakından tanışmanız için pek çok etkinlik yer alacak. Datça Yarımadası geneline yayılacak panayır alanlarında stantlar kurulacak, yöreye has etkinlikler düzenlenecek. Festivalde, badem ürünleri satışından doğal üretim atölyelerine ve yöreye has dans gösterilerine kadar pek çok etkinlik sizi bekliyor. Datça'da üretilen el işi takı ve hediyelik ürünlerle yöresel yemekler de burada satılıyor.