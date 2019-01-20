Kitap kurtlarına görsel şölen

BUGÜN NELER OLDU

Hepimiz bir kitabı kapağına göre yargılamamamız gerektiğini biliyoruz. Dışı değil, içi bizi ilgilendirmeli. Ama şunu kabul edelim ki, insanın gözüne ilişen ilk şey görsellik. Dünyanın dört bir yanında görkemli mimarileriyle dikkat çeken kütüphaneler var. Onlar hem bulundukları ülkenin tarihini hem de o topraklardan geçen medeniyetlerden kalan önemli eserleri raflarında taşıyorlar. Elbette bu kütüphanelerde kitaplardan, hikayelerden ve eserlerden çok daha fazlası yatıyor. Gelin hep birlikte merak, macera, bilgi ve ilham dolu aynı zamanda mimarisiyle öne çıkan kütüphaneleri keşfedelim.Raflar havada uçuşuyor gibi...Mimar Alberto Kalach tarafından tasarlanan kütüphaneye girer girmez sizi dev bir balina iskeleti karşılıyor. Kitapların dizildiği raflar sanki havada uçuyormuş gibi bir görüntü veriyor. Kütüphanenin adı ise Meksika tarihinin önemli figürlerinden, filozof ve politikacı Jose Vasconcelos'tan geliyor. Mega Library olarak anılan bu kütüphanenin etrafında onu şehrin gürültüsünden uzak tutan etkileyici bir botanik bahçe yer alıyor. Kütüphane, cam raflarında 500 binin üzerinde kitap bulunduruyor.Güneş saati şeklindeİskenderiye Kütüphanesi, MÖ 3. yüzyılın başlarında Mısır'ın İskenderiye kentinde Ptolemaios Hanedanı (Helenistik bir krallık) tarafından kurulmuş antik bir kütüphane. Aynı zamanda inşa edildiği dönemin en büyük ve en önemli kütüphanelerinden biriydi. Ne yazık ki, MS 3. yüzyılda uğradığı tahribat sonucu çok sayıda kitap kayboldu. Ama 2002'de orijinaline sadık kalınarak tekrar inşa edildi. Binanın tasarımı güneş saati şeklinde.6 bin cam delikBu üç katlı kütüphane, alanı aydınlatan beyaz delikli büyük pencereleri olan bir kutu gibi tasarlanmış. Gelen ziyaretçiler duvarları puantiyeli bir tabloya da benzetiyor. Duvarda bulunan 6 bin cam deliğin bir hikayesi var elbette. O deliklerden gelen ışıkların kitapların arasından süzülerek mekanı bir orman gibi gösterdiğine inanılıyor. Giriş katın altına yerleştirilmiş mekanda bir tiyatro yer alıyor. Aynı zamanda toplantı odaları ve alan kullanımını minimuma indiren otomatik raflar bulunuyor. Oldukça ferah ve sakin bir ortamı var.Işıltılı ve kübikStuttgart Halk Kütüphanesi 2011 yılında Koreli mimar Eun Young Yi tarafından inşa edildi. Işıltılı ve kübik tasarımı ile dikkat çeken kütüphane gece boyunca yanardöner mavi bir renkte parlıyor. Stuttgart'ın her milletten insana açık yeni entelektüel ve kültürel merkezi haline gelmiş durumda. Küp şeklinde tasarlanmış binanın dört girişi var ve her girişte farklı bir dilde 'kütüphane' yazıyor. Batıdaki duvarda İngilizce, kuzeyde Almanca, doğuda Korece ve güneyde Arapça.İki milyonun üzerinde dokümanSainte-Genevieve Kütüphanesi, Paris Üniversitesi öğrencileri için ana araştırma ve referans merkezi olarak kullanılıyor. 19. yüzyılın ortalarında ünlü mimar Henri Labrouste tarafından inşa edilen kütüphane, dökme demir ve sütun tasarımları ile dünyaca ünlü. Burada 1860'dan günümüze, el yazmaları da dahil iki milyonun üzerinde dokümana ulaşabiliyorsunuz. Elbette, değerli kitaplar dışarıya ödünç verilmiyor. Kütüphaneye girmek için önceden rezervasyon yaptırmanız gerekiyor.