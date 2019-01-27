Festival gibi tören

BUGÜN NELER OLDU

MSC Bellissima gemisinin 2 Mart'ta gerçekleşecek isimlendirme töreni için Holly Willoughby, Nile Rodgers ve Sophia Loren gibi dünyaca ünlü isimler Southampton'a gelecek. Gemide Cirque du Soleil at Sea'nin iki yeni gösterisi de sergilenecek. Gemi, Cenova'ya doğru 10 gece sürecek ilk gezisine başlamak için ise 4 Mart'ta Southampton'dan hareket edecek. 17 Mart'tan itibaren de Akdeniz'de Cenova, Napoli ve Messina (İtalya) Valetta (Malta), Barselona (İspanya) ve Marsilya (Fransa) limanlarını kapsayan programlarına başlayacak.