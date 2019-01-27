Gelin biraz çiçek koklayalım

BUGÜN NELER OLDU

Bahçeler, bir şehirde bulabileceğiniz en huzurlu ve dinlendirici duraklar arasında yer alır. Şehrin stresinden uzaklaşmak, nefes almak ve kafa dinlemek için idealdir. Küçük bir mahalle ya da büyük bir saray bahçesi hiç fark etmez. Etrafınızdaki çiçekler, çeşmeler ve kelebekler sizi büyülerken aynı zamanda yeni bir güne hazır hissetmenizi sağlar. Dünyanın dört bir yanında hem botanik hem de turistik birçok göz alıcı bahçe var. Kimisi önceden kömür madeniydi kimisi de dünyaca ünlü isimleri yapraklarının altında ağırladı. Hâlâ binlerce bitki türüne ev sahipliği yapan bahçeler, eşsiz doğasıyla dikkat çekiyor.1936 yılında kurulan Montreal Botanik Bahçesi 185 dönümlük bir alana yayılan ve 20 bin bitki türüne ev sahipliği yapan bir bahçe. Sulu meyveler, kaktüs türleri, şifalı otlar ve çeşitli orkide türlerini bir arada toplayan bahçede yıl boyunca birçok etkinlik ve sergi düzenleniyor.Beşiktaş ve Nişantaşı ilçeleri arasında yer alan Ihlamur Kasrı, İstanbul'un en güzel köşklerinden biri. Sultan III. Ahmed döneminde padişahın emriyle etrafı has bahçeye dönüştürülen kasır, şu an müze olarak kullanılıyor. 24 bin metrekarelik alana yayılan bahçe yemyeşil ağaçlarla kaplı. İçerisinde manolya ağaçlarıyla çevrili küçük bir gölet de bulunuyor.Santa Barbara şehrinin yakınlarında bulunan, 37 dönümlük bir araziye konumlanmış Lotusland botanik bahçesi tropikal bitkiler, kaktüsler, sulu meyveler ve eğrelti otları gibi çeşitlere ev sahipliği yapıyor. Bünyesinde 90 tür kaktüs, 47 tür palmiye bulunduruyor. 1940'larda bahçeye renkli karakteriyle tanınan Polonyalı opera sanatçısı Madame Ganna Walska tarafından bakılıyordu.Dünyanın en ünlü bahçelerinden biri olan Sissinghurst, 1930'da ünlü diplomat Harold Nicolson ve şair Vita Sackville-Westn tarafından alınmış. Çift, kaleyi çok sevdiği için etrafına güzel bir bahçe inşa etmiş. İçinde elma, gül, fındık ve çeşitli meyve ağaçları bulunuyor. Bahçe normalde kışın ziyarete kapalı. Ama 2019'a özel bir fotoğraf sergisi açıldı ve 21 Mart'a kadar sürecek.Kaktüsler, ufak havuzlar ve palmiye ağaçlarının yer aldığı bir bahçe. Sayısız kuş türü Majorelle Bahçesi'nde cıvıl cıvıl bir yaşam sürdürüyor. Bahçe, Fransız ressam Jacquas Majorelle'in eseri. Ressam, evinin etrafında kurduğu bahçede bugüne kadar Majorella mavisi denilen renkle birçok eser üretmiş. Majorelle hayatını kaybettikten sonra da moda dünyasının ünlü isimlerinden Yves Saint Laurent burada yaşamış ve bahçeyi yeniden dizayn etmiş.Maximilianpark Hamm önceden bir kömür madeniydi. 1984'ten itibaren birçok bitki türünün bulunduğu bir bahçeye dönüştürüldü. Bahçenin ortasında kocaman bir cam fil yer alıyor. Bu cam fil, hem Hamm şehrinin sembolü hem de içinde küçük bir bahçe olan dev bir heykel. Orijinal adıyla Glass Elephant dünyanın en büyük yapay fili olma özelliği taşıyor.Ekvador, dünyanın en fazla bitki çeşidine sahip ülkelerden biri. Quito Botanik Bahçesi de yaklaşık 500 türden 5 binden fazla bitkiye ev sahipliği yapıyor. Quito Botanik Bahçesi 18 bin 200 metrekarelik bir alana sahip ve bünyesinde bulundurduğu bitki türlerinin çoğu ülkeye özgü.Japonya'nın Kyoto şehrinde yer alan ünlü Zen tapınağı Ginkaku- ji, ziyaretçilere sakinlik ve huzur dolu bir bahçe ortamı sunuyor. Japon kültürüne ait tarzda düzenlenmiş bahçede, çakıl taşlarının dağ şeklinde bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş kum bahçeleri bulunuyor.Le Jardin Plume, Rouen şehrinden arabayla yaklaşık 30 dakika uzaklıkta bulunan çağdaş bir Fransız bahçesi. Bahçede yemyeşil çit şeklinde çimlerle çevrili bir alan bulunuyor. Bu tarz, Fransız bahçe geleneğine dayanıyor. Çiçeklerle dolu bahçede çoğunlukla gül bulunuyor. Bahçe boyunca banklar ve kuş şeklinde seramik havuzlar da yer alıyor