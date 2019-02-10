12 bin doları veren kaleyi fetheder

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ABD'nin Florida eyaletinde yer alan Disney temalı eğlence parkı Walt Disney World, 7'den 70'e herkes tarafından çok seviliyor. Gerçekten de göz alıcı bir yer... Etkileyici oyunlar, eğlenceli aktiviteler ve tema parklarla dolu... Park içerisinde isteyenler için çeşitli VIP turlar düzenleniyor ve ziyaretçilere üst düzey bir deneyim yaşatılıyor. Bu turlara şimdi bir yenisi daha eklendi, hem de fiyatı dudak uçuklatan cinsten. İşte karşınızda Walt Disney World'un 12 bin dolarlık VIP turu!Walt Disney World'de önceden de VIP turlar düzenleniyordu. 10 kişiye kadar katılımcı ağırlayan turların fiyatı 3 bin-4 bin 300 dolar arasında değişiyordu. Peki 12 bin doları ödeyip ne mi yapıyorsunuz? Bir günde 12 saat boyunca, altı kişilik gruplar halinde geziyorsunuz. Gün boyunca dört tema park, restoran ve daha fazlası dahil olmak üzere tesisin hemen hemen tamamında vakit geçiriyorsunuz. Hız trenleri gibi atraksiyonlarda en önde oturma hakkına sahip oluyorsunuz. Böylece heyecanı dorukta yaşıyor, eğlenceye doyuyorsunuz. Rezervasyon yaptırmaya gerek kalmadan, Walt Disney World'deki herhangi bir restoranda yemek yiyebiliyorsunuz. Gün içinde yediğiniz üç öğün tura dahil. Anlayacağınız bu turda yiyor, içiyor, rahat rahat geziyorsunuz.Turun en ilgi çekici aktivitelerinden biri, Magic Kingdom adlı park içinde yer alan Cinderella Castle (Sindirella Kalesi) süitine düzenlenen tur. Kalenin dördüncü katındaki odaya asansör kullanarak ulaşıyorsunuz. İçinde altı kişi konaklayabiliyor. İçeri girdiğinizde ilk olarak özenle süslenmiş, şömine önündeki iki kraliçe yatağını görüyorsunuz. Süit, koyu renkli ahşaplar ve zengin kumaşlarla süslü mobilyalara sahip. 17. yüzyıl tarzı döşenmiş odanın arkasında 21. yüzyıl teknolojisi yatıyor. Duvarda duran portre, televizyona dönüşebiliyor. Işık ve şömine ayarını da uzaktan kumanda yardımıyla yapabiliyorsunuz. Sindirella'nın meşhur cam ayakkabısı odada sergileniyor. Görkemli manzarası, zengin iç tasarımı ile bu odaya girmek, ziyaretçiler tarafından paha biçilemez bir deneyim olarak tanımlanıyor. World of Dreams VIP turuna isteyen herkes katılabiliyor. En az bir hafta önceden rezervasyon yaptırmalısınız.