Cimri turist olmayın

BUGÜN NELER OLDU

Bahşiş oranı ülkeden ülkeye hatta kimi zaman şehirden şehire değişiklik gösteriyor. İtalya'da yüzde 10 yeterli olurken Japonya'da bahşiş vermemek ayıp karşılanmıyor.O yüzden seyahate çıkmadan önce gittiğim ülkede ne kadar bahşiş vermek gerektiğini mutlaka araştırırım.Servis elemanlarına yüzde 10-15 bahşiş veriliyor.Otelde valizinizi taşıyan kişiye birkaç dolar vermeniz yeterli.Pek çok Asya ülkesi gibi Çin'de de bahşiş bırakma olayı yok. Hatta otellerde bile yok. Yine de çok lüks otellerde valizinizi taşıyan kişi beş dolar vermenizi bekleyecektir.Hindistan'da pek çok restoran servis ücretini hesaba dahil etmeye başladı bile. Doğru oran hesabın yüzde 10'u kadar bahşiş bırakmak. Otelde valizinizi taşıyan kişiye bir dolar vermek makul karşılanıyor.Bahşiş olmayan başka bir yer. Bazı işletmeler bahşişi hoş karşılıyor ama sadece Japon yeni verirseniz.Servis elemanına 1 dolar bırakmak yeterli olur. Oteldeki bellboy 1-2 dolar karşılığında valizinizi odanıza taşıyor.Genelde hesapta 'Bahşiş gerekmez' ibaresi yer alır.Yine de Fransızlar yüzde 10 bahşiş bırakırlar. Barlarda ise bahşiş geçerli değildir.Hesabın yüzde 10- 15'i kadar bahşiş bırakılır.Hesap fazla ise yüzde 10, düşük ise yüzde 5 bahşiş ideal.Yüzde 10 yeterli olur.Hesabın yüzde 10'unu nakit olarak masaya bırakmak gerekir.Kredi kartıyla bahşiş kabul edilmiyor. Servis memnuniyetine göre yüzde 7 ila 13 arasında bahşiş bırakabilirsiniz.Yüzde 5 ila 10 oranında bahşiş bırakabilirsiniz ama garson sizden bahşiş bırakmanızı beklemez.Servis ücreti hesaba katılır.Değilse yüzde 10-15 arası bırakabilirsiniz.Alyssa Ramos pek çok seyahat dergisi tarafından 2019'un takip edilmesi gereken kişisi seçildi. Instagram hesabının adı mylifesatravelmovie. Özellikle solo, yani yalnız seyahat edenlerin mutlaka takip etmesi tavsiye ediliyor. Bugüne kadar Dünyanın Yedi Harikası'nı gezen Alyssa şu ana kadar 93 ülke gezmiş. 208 bin takipçisi var.