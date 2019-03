BUGÜN NELER OLDU

Adresi zar zor bulunan mekanlarda salaş kıyafetlerle rahatlıkla takılacağınız bir şehir Berlin! Kimi zaman çöp konteynırlarının ardındaki kulüpleri merak ediyorsunuz, kimi zaman da bir marketin arka kapısından sızarak enfes bir kokteyl bara giriyorsunuz. Göz önündeki mekanlarda bir şey yok. Önemli olan gizli saklı olanı bulmak.İtalyan restoranı Facciola tam da bahsettiğimiz gibi bir yer. Ana yemekleri dudak uçuklatan lezzette. Facciola'ya mail ile rezervasyon kabul ediliyor. Umarım şansınız yaver gider ve yer bulabilirsiniz.Alman mutfağı gençler arasında yükselişte. Kreuzberg'deki Kantine Kohlmann ve Herz&Niere en popülerleri arasında yer alıyor.Berlin'e gelip de orijinal Viyana usulü şinitzel yemeden dönmek olmaz. Borchardt'da, yanında gelen meyveli marmelat farklı bir damak tadı arayanlar için güzel bir deneyim olabilir.Vegan yaşama gönül verdiyseniz seçenek çok. Vegan pizza ve burger dışında birçok seçenek var. Ama vegan pizza için adres La Stella Nera olmalı.Berlin'de grafiti turuna ve atölyelerine katılabilirsiniz. East Side Gallery ile yetinmeyin. O duvarlar artık Berlin için klasik. Her geçen gün yeni grafitiler sokaklarda boy gösteriyor, alternatif turlara mutlaka katılın.Küçük İstanbul'u mutlaka duymuşsunuzdur! Kreuzberg bugüne kadar düşük ev kiraları ile yoğun olarak Türklerin yaşadığı bir semtmiş. Tanıştığım 50 yıldır bölgeden çıkmayan ve Türkçe konuşarak yaşayan bir amca semtin değişiminden hem mutlu hem de mutsuz. Sahibi olduğu evleri artık çok daha yüksek kiralara kiralayabiliyor. Ama hipsterlar bölgeye akın etmiş durumda.Pazar günleri AVM'lerin kapalı olmasından dolayı açık hava pazarları rağbet görüyor. Bit pazarı kültürüne Bomonti'den alışığız ya, işte onun birkaç boy büyüğünü düşünün. Vintage ürünler satan tezgahlardan, sokak yemeklerine kadar birçok şeyi bulacağınız bu pazarların en havalısı Mauerpark'da kurulanı.Berlin alt kültürüne merak saldıysanız Revaler Sokağı'na gidin. Burası tam bir festival alanı. İster happy hour'da arkadaşlarınızla buluşun ister kitapçıları dolaşıp, atölyelere katılın. Her an deli dolu.Berliner Unterwelten Müzesi'ne mutlaka uğrayın. Yer altı sığınakları ile gizemli tünelleri keşfedip, Nazi Dönemi ve Soğuk Savaş'tan kalma kalıntıları inceleyebilirsiniz.25hours Hotel Bikini Berlin şehrin en eğlenceli oteli. Yanı başındaki hayvanat bahçesi açık ara Avrupa'nın en iyisi. Otelin bazı odaları da Berlin Zoo'yu görüyor. Otelin dekorasyonu da bu yakınlıktan dolayı sizi doğanın içine davet ediyor. 10. kattaki Monkey Bar turistik bir havaya sahip. Her akşam başka bir DJ'in performansına ev sahipliği yapıyor.Şehirdeki yer altı kültürü gizli yemek kulüplerinin sayısının da günden güne artmasına sebep olmuş. Çevreyi bilen lokal bir arkadaş edinirseniz bunlardan birine mutlaka katılın.Yunan adaları, keyifli bir tatil deneyimi yaşamak isteyenler için popülerliğini yitirmeyen bir destinasyon. Havalar güzelleşiyor, tatil planları yapılıyor. Celestyal Cruises'ın Celestyal Olympia adlı cruise gemisi de ilk seferini yapmak için 16 Mart'ta Kuşadası'na gelecek. Geminin rotasında sırasıyla Ege'nin en güzelleri Patmos, Girit, Santorini, Atina ve Mikonos var. Dört gecelik, vize gerektirmeyen turda bu rotaya şövalye adası olarak bilinen Rodos da dahil.