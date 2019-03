Köşe bucak Ege

BUGÜN NELER OLDU

Ege bölgesinde bilmediğimiz, saklı kalmış birçok köy var. Hepsi birbirinden güzel ve el değmemiş. Hem tarihi ve kültürel anlamda hem de denizi ve kumu ile dikkat çekiyor. Bize düşen sadece onları keşfetmek... Düzenlenen çeşitli turlar ile Ege'nin saklı köylerini gezebilirsiniz. Hem bu sayede, tur rehberleri eşliğinde zamandan tasarruf etmiş olursunuz.SİT alanı ilan edilmiş ve kültürel zenginlikleri ile dikkat çeken Birgi köyü mutlaka görülmesi gereken bir yer. Anadolu'nun eski camilerinden Ulu Camii, Gazi Umur Bey Anıtı ve Camii-Kebir Mahallesi Birgi'nin meşhur yerleri.Ege'nin sevimli mi sevimli bir diğer saklı köyü Sığacık. Sakin Şehir olarak anılan 15 bölgeden biri olan Sığacık eski bir Rum köyü aynı zamanda. 1522'de Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle inşa edilen bir kaleye ev sahipliği yapıyor. Masmavi denizi ve yerli üretici pazarı ile hem bölgeye komşu ilçelerden hem de Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçileri ağırlıyor.Fotoğraf çekmeyi sevenler ise soluğu Söke'de alıyor. Doğal güzellikleri ile öne çıkan Doğanbey köyü turda gezilecek bir diğer köy. Doğanbey'de bulunan Büyük Menderes Deltası Milli Parkı ve Bafa Gölü bitki ve memeli alanı olan doğa harikası bir yer.Bozüyük ilçesi köy ürünleri ve yerel lezzetleri tatmak için oldukça ideal. Çaybükü köyünde yer alan ünlü Belen Kahvesi, en eski balıkçı kasabalarından biri olan Akyaka ve Azmak Çayı da gelen ziyaretçiler tarafından beğeni topluyor.Cardi B ile takılmak ister misiniz? Peki ya efsanevi Marilyn Monroe ya da Mona Lisa? Üçü ile aynı odada olabilirsiniz! Tüm bunlar Atlanta'da mümkün. Küçük ve tatlı bir tema park olarak karşımıza çıkıyor Candytopia. Sürükleyici ve lezzetli bir deneyim aynı zamanda. Çünkü ne gezmekten bıkıyorsunuz ne de etraftaki tatlımsı kokulardan. Bu tema parka ilham veren kişi Willy Wonka. Yani, Roald Dahl'ın Charlie'nin Çikolata Fabrikası kitabında geçen kurgusal karakter. O yüzden tema parkın içerisinde Willy Wonka başta olmak üzere, Marilyn Monroe, Cardi B ve Mona Lisa gibi ünlülerin tamamı şekerden yapılma tablo veya heykelleri bulunuyor. Üç boyutlu modelleri oluşturmak için yüz binlerce şeker kullanılıyor. Jöle ve sakızlı jelibonlar başta olmak üzere çeşit çeşit şekerler... Gelen ziyaretçiler tema parkın içerisinde konsept olarak düzenlenmiş alanlarda fotoğraf çektirmek için uzun kuyruklar oluşturuyor. Fotoğrafı çekilip, Instagram'a yüklenen yer kimi zaman bir Marilyn Monroe tablosu kimi zaman ise deniz altında bir dalgıcın etrafındaki rengarenk şekerden balıklar oluyor. Ortaya çıkan kareler bir hayli eğlenceli. Son olarak marshmallow havuzunda şöyle güzelce yüzebilir, bembeyaz şekerler arasında kaybolabilirsiniz. Bu göz alıcı yer, her türden şekere ev sahipliği yaptığı gibi, her yaştan ziyaretçiye de kapılarını açıyor!İtalya'nın batı sahilindeki Cinque Terre, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan rengarenk beş köyün ortak adı. Gezginlerin en sevdikleri duraklar arasında yer alıyor. Halkı misafirperver ama yerel yönetim son dönemde turistlerden yılmış durumda. Ama her turistten değil. Özellikle parmak arası terlikle köyleri gezmeye gelenlerden... Bölgedeki beş köy birbirine yollarla bağlı. Ve bu yollar zaman zaman inişli çıkışlı oluyor, dağlık araziye denk geliyor. Ve parmak arası terlikle yola çıkanlar çoğunlukla bir yerde sıkışıp kalıyor, özellikle de yokuş aşağı inişlerde. Bölgedeki milli parkın yöneticisi Patrizio Scarpellini, "Sorun şu, buraya gelen turistler kendilerini deniz kenarında yürüyüş yapacakmış gibi düşünüyor. Ama köylerin arasındaki yollar gerçekten çok zorlu." Tabii sıkışıp kalan turistlerin yardımına da kurtarma ekipleri koşuyor. Hem zamanı alınan hem de ekipmanları yüzünden maddi yükün altına giren ekipler gelen çağrılardan yılmış durumda. Bu yüzden gönüllülerden oluşan Club Alpino Italiano, söz dinlemeyen turistlere para cezası verilmesi kararı aldı. Cezalar 56 ile 2824 dolar arasında değişecek. Tabii ki rakamlar kurtarma operasyonunun zorluğuna göre belirlenecek. Öncesinde elbette turistler uyarılacak.