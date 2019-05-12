Bayramda evde değiliz

Eğlence de var gastronomi de

Antalya haziran ayı için en doğru destinasyonlardan biri. Ne hava bunaltıyor ne de deniz suyu çok sıcak. Hem aşırı kalabalık olmadan şehrin tadına varmak için en keyifli tarihler mayıs-haziran arası. Bir de sonbahar var tabii... Bayram boyunca şehir sanata ve sanatçıya da doyuyor. Örneğin Side'deki Stralight Resort Otel'de 6 Haziran'da Ayşe Hatun Önal sahne alıyor. Antalya malumunuz bayramlarda pek çok sanatçıya ev sahipliği yapıyor. Ama onun dışında hizmette sınır tanımayan otelleri de bünyesinde bulunduruyor. Bunların başında Regnum Carya geliyor. Dünya jet-set'inin de tercih ettiği otelde bu yıl Anne Marie, James Arthur gibi isimler konser verecek. Etkinlikleri dışında a la carte restoranları ile de dikkat çeken bir yer. Golf sahalarıyla da Antalya'yı dünya turizm sektöründe öne çıkarıyor. Akra Barut ise hem merkezdeki konumu hem de sunduğu hizmetlerle öne çıkan bir başka otel. Otelin terasındaki Asmani restoranın menüsü şef Tolga Atalay imzalı. Ben ördek konfitinin hastasıyım. Suşi menüsü de küçümsenemeyecek kadar iddialı. Gelelim Antalya'nın olmazsa olmazı 7 Mehmet'e. İster işkembe ister Sezen Aksu'dan adını alan Sezen pilavı isterseniz de bademli lagos... Menüden dilediğinizi söyleyin. Bu restoran nasıl hâlâ gastronomi rehberlerine giremedi şaşırıyorum. Antalya'ya yolu düşecek olanlara bir başka tavsiyem ise Tevfik Usta. Serme börek denilince akla gelen ilk isim. Kahvaltı için enfes bir seçim. İster ıspanaklı, ister kıymalı isterseniz de peynir ya da patatesli... Tevfik Usta dışında Avcuoğlu da serpme börek için bir başka adres. Antalya'nın piyazı da farklı malum, tahinli. Köfte-piyaz için meyve halinin içindeki Şişçi Volkan'a mutlaka uğrayın. Sanayi'deki Doyum ise köfte-piyaz için benim ikinci favori adresim.





Bodrum sezonu açıldı

Bodrum'daki mekanlar sezonu ya 23 Nisan'a ya da 19 Mayıs'a yetiştirir. Kısacası aşağı yukarı tüm mekanlar bu zamanlara kadar açılmış olur. Jüpiter Group neredeyse tam kadro halinde bu ara Bodrum'a taşındı taşınacak... People, bayram ve yaz sezonu boyunca hizmet verecek. Üstelik kadroya Rubato da eklenmiş. O halde bir hayırlı olsun diyelim ve sabah olunca yine aynı grubun Dağdelen Yolu'nda açacakları kahvaltıcıları, Bozukbağ'a menemen yemeye gidelim. Dile kolay içeride 2 bin ağaç var. Hem kahvaltı servisi akşam 19.00'a kadar devam edecek. E Bodrum'da bayram geceleri uzun olursa kahvaltı sofraları da geç kurulabilir. Büyük bir eksiği tamamlamış Bozukbağ. Türkbükü'nde de ufak tekef değişiklikler vardı. Mavi Otel geceleri Levo Türkbükü olarak hizmet verecek. Bayram ve yaz sezonu boyunca da burada pek çok sanatçı sahne almaya devam edecek.





Sanatçılar Kıbrıs'ta

Bir bayram klasiğidir Kıbrıs... Hem ülkemizin en sevilen sanatçıları da kaideyi bozmaz ve genelde bir akşam mutlaka Kıbrıs'ın beş yıldızlı otellerinden birinde konser verir. Elexus'ta 3 Haziran akşamı Altay, 5 Haziran'da Deniz Seki, 6 Haziran'da ise Serkan Kaya sahne alıyor. Yaz boyunca sahne alacak isimler arasında Dany Brillant bile var. Girne'deki Lord's Palace Hotel'de ise 6 Haziran akşamı Gülşen sahneye çıkacak. Nuh'un Gemisi sahnesi ise 5 Haziran'da Funda Arar'a, 6 Haziran'da İzzet Yıldızhan'a ve 8 Haziran'da ise Emel Sayın'a emanet. Bu arada Kıbrıs'a gidenlere birkaç önerim daha var. Her şey dahil sistem diye otelinizden çıkmamazlık etmeyin. Kasap Yorgo'nun Yeri'nde tahin, limon ve sarımsakla hazırlanan kabağının tadına bakın. Bir de kleftigo'sunun. Yani patatesli fırın kebabının. Enfes bir manzaraya sahip Girne Kalesi de mutlaka görülmesi gereken adreslerden biri. Kalenin içindeki Batık Gemi Müzesi de gerçekten etkileyici bir başka adres.





Alaçatı vazgeçilmez

Bayramın en popüler destinasyonlarından biri Alaçatı-Çeşme hattı. Hiç unutmam 2014 yılı bayram tatilindeki Alaçatı maceramı... Akşam yemeği sonrası ne taksi, ne de otele dönecek bir araç bulabilmiştim. En sonunda yemek yediğimiz restoranın işletme müdürü durumumuza üzülüp kendi arabasıyla bizi otelimiz 7800'e bırakmayı teklif etmişti. Ama bu bayramda aynı durumlar yaşanmayacak gibi. Hem oteller ve yerli halk hazırlıklı hem de seçenek o kadar fazla ki aynı noktalarda birikme yaşanma olasılığı az. Peki ama neden mi Alaçatı? Benim gibi soğuk deniz sevenler için haziran ayında Alaçatı en doğru adres. Hem bu sene pek çok yeni mekan var. Örneğin İlhan Erşahin'in New Yorklu caz kulübü Nublu köye iniyor. Geçen senenin en şık ve sessiz plajı Plage Isolee Beach Club'ta ise "Plajda kitap okunur" anlayışı hakim bu yaz. Ve tam da bu nedenle plaja 20 bin kitaplık kütüphane kurmuşlar. Ovacık Yolu'nda eskiden kümes olan yerde ise Delice isimli bir restoran açılıyor. Londra'da eğitim gören Demir Demirhisar'ın yemeklerini hazırlayacağı restoranda sadece 52 kişi uzun masada yemek yiyebilecek. Alaçatı'daki yenilikler bununla da sınırlı değil. Önce Harbiye'de tanıyıp sevdiğimiz ardından Beyoğlu'nda yazlık mekanı ve Bodrum'da Ege mekanını aşındırdığımız Klein de bu yaz Alaçatı'ya iniyor. Sommer Klein ismiyle Madeo Beach'in içine, eskiden Dusk'ın olduğu yere açılıyor. Bayram boyunca Spiaggio Grande sahnesinde ise hem happy hour'lar hem de kabare akşamları devam ediyor. Deniz Seki ve Cenk Eren bayram boyunca kabare akşamlarında sahne alacak isimlerden ikisi.





Vizesiz tatil keyfi

Nereye mi gidiyoruz? Ukrayna'nın başkenti Kiev'e... Bu arada Lviv de mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri. Ama onun yazısı da artık başka bahara... THY'nin Kiev'e günde iki ayrı seferi var. Kısacası ulaşım hem vizesiz hem de çok kolay. Peki ama niye mi Kiev'e gitmeli?.. Öncelikle bu mevsimde hava çok sıcak değil, hâlâ baharı yaşayabiliyorsunuz. Hem de ekonomik. Üstelik tur şirketlerinin bu aylarda pek çok uygun Kiev turu mevcut. Gitmişken ne mi yapmalı? Bana sorarsanız "Bol bol yemeli" derim. Gastronomik açıdan oldukça zengin Kiev. Şehrin en popüler caddesi Khreshchatky. Ünlü mağazalar da yine bu caddede sıralanıyor. Gelelim mutfaklarına. Borş çorbası hemen hemen her restoranda var. Tavuk yemek için belki de en doğru adreste olduğunuzu söylemiş miydim? Meşhur 'kievs' adını verdikleri tavuk yemekleri neredeyse her restoranda karşınıza çıkıyor. Ukrayna'ya özgü yemekleri tatmak için bir adres sorarsanız Pervak diyebilirim. Hem geleneksel şovları hem de yemekleri çok keyifli.





Akdeniz'de bir sevimli ada: Malta

İlk gittiğimde sevdim ama "Bir daha gelmem" dedim. İkincisinde daha çok sevdim. Akdeniz'in sevimli adası Malta'dan bahsediyorum. Yüzölçümü olarak dünyanın en küçük adalarından biri. Üç büyük, iki küçük toplam beş adadan oluşuyor. Görülmesi gereken yapılar arasında Manoel Tiyatro Salonu ve Saint John Katedrali ilk sıralarda yer alıyor. Sıra geldi Ortaçağ'a ışınlanmaya. İstikamet Medine. Burayı gezmek için sanırım 20 dakika yeterli olacaktır. Ara sokaklarında pek çok hediyelik eşya dükkanı var. "Ne almalıyız!" diye sorarsanız "Cam" derim. Gelelim yemeklerine... Elbette Akdeniz mutfağı hakim. Deniz ürünleri restoranlarda çoğunlukta ama ilginçtir ki bence et ürünlerinde daha başarılılar. Baracuda en popüler restoranlarından biri.





Belgrad'a doyum olmaz

Yine vize istemeyen bir ülke... 2019'un en trend destinasyonlarında başı çekiyor. Üstelik hem tarihi hem de yemekleri ön plana çıkıyor. Buna bir de ekonomik olması eklenince tadından yenmez oluyor. Eğlence hayatı oldukça iddialı. Ama gastronomi ve sanat bakımından da geri kalmıyor. Cumhuriyet Meydanı'nda yer alan ve 1844 yılında kurulan Sırbistan Ulusal Müzesi'nde Osmanlı, Balkan, Sıp sanatçılar dışında Matisse, Cezanne, Van Gogh gibi büyük ustaların eserleri de yer alıyor. Nikola Tesla Müzesi ise biraz hayal kırıklığı yaratsa da görülmesi gereken yerlerden biri. Hayal kırıklığı yaratmasının nedeni çok ufak olması ve insanın Tesla ile ilgili kafasındaki sorulara tam karşılık bulamaması. Şehir et ve şarküteri yönünden tam bir vaha. Frans bence en sükseli ve mutlaka görülmesi gereken restoranı. Çok ciddi paralar da ödemiyorsunuz. Bu arada Sırbistan'da ve özellikle Belgrad'da pek çok restoran talep ettiğiniz takdirde size Türkçe menü de servis ediyor. Sava Nehri kenarındaki Beton Hala yemek deneyimi için bir başka adres. Burada dilerseniz "Dur" diyene kadar tüm menüyü belirli bir fiyat karşılığında da servis ediyorlar. Burası aynı zamanda şehrin en popüler adreslerinden biri.