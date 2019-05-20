Avrupa’da vizesiz gidebileceğiniz 5 ucuz ülke!

BOSNA-HERSEK

Kültürü ile Türk vatandaşlarına sıcak gelen Bosna-Hersek gezilecek birçok yere sahip. Avrupa'nın yakın geçmişte acı olaylarına tanık olan ülkesi Bosna'da başkent Saray Bosna, Mostar gibi şehirler ekonomik tatil için tercih ediliyor



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KARADAĞ

Muhteşem doğasıyla Avrupa'nın en genç ülkelerinden biri olan Karadağ, Balkan turlarının olmazsa olmaz duraklarından. Podgorica, Budva, Kotor gibi tarihi ve doğasıyla öne çıkan şehirler Karadağ'a gitmek için öncelikli nedenlerden.

UKRAYNA

Son dönemde giderek artan ikili ilişkiler Ukrayna ve Türkiye arasındaki gidiş gelişleri de artırdı. Farklı hava yolu şirketlerinin Ukrayna'nın şehirlerine gerçekleştirdiği seferler ile 2 ülke birbirine yakınlaştı. Kiev, Kherson, Lviv, Odessa ziyaret edilmeli. Üstelik sadece kimlik kartınızla pasaporta gerek kalmadan ziyaret edebileceğiniz bir ülke.

MAKEDONYA

Osmanlı izlerini taşıyan Makedonya'da başkent Üsküp'te tarihi Taş Köprü ve Osmanlı Çarşısı'nda Anadolu'daymış hissi yaşanıyor. Hala Türkçe konuşulan bu ülkede, Üsküp, Manastır, Ohrid tercih ediliyor.

SIRBİSTAN

Sırbistan'ın başkenti Belgrad hareketli gece hayatı, hoş mekanları ve cıvıl cıvıl sokakları ile Avrupa'da en çok ziyaret edilen kentler arasına girmeye aday. Son yıllarda çok sayıda Türk'ün ziyaret ettiği şehir, ekonomik tatil seçeneği denildiğinde de ilk akla gelen rotalardan biri.

Avrupa'da vize istemeyen ülkelerin sayısı ancak 2 elin parmakları kadar. Birçoğu ekonomik rotalar sunan bu ülkeler yeni yerler görmek isteyenler için iyi birer seyahat alternatifi. Avrupa uçak bileti alarak yeni bir yolculuğa merhaba demek mümkün.