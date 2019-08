Beş soruda KAŞ

BUGÜN NELER OLDU

Bu yaz arkadaşlarla birlikte yıllık iznimizin bir bölümünde Ege turu yapmaya karar verdik. Turun planlamasına da günler öncesinden başladık. İlk durak Kaş'tı. Bir gün orada konaklayıp yukarı doğru yolculuğumuza devam edecektik. Ama daha ilk günden plan suya düştü. Kaş'a görür görmez aşık oldum ve tüm tatilimi burada geçirmeye karar verdim. Bu güzel sahil kasabasını merak edenler için de dönüşte küçük bir rehber hazırladım.Açıkçası Kaş için yaş kısıtlaması yapmak doğru olmaz. 7'den 70'e her yaşa hitap eden, herkesin güzel anılar biriktirebileceği bir yer Kaş. İster sakin bir kafede kahvenizi yudumlayın, ister birbirinden güzel plajlarda yazın keyfini çıkarın. Ya da akşam olmasını bekleyip eğlenceyi dolu dolu yaşayın.Kaş'ta konaklama seçeneği çok fazla. Kaş'a girer girmez kamp alanları başlıyor. Çadır tatili seviyorsanız çok şanslısınız. Kamp alanlarında ortak kullanım geçerli. Buzdolabı, ocak, banyo, duş hepsi ortak. Bu arada hemen belirtelim kafanıza göre istediğiniz yerde kamp yapamıyorsunuz. Diğer bir seçenek ise oteller. Otellerin bir kısmı şehir merkezinde. Diğerleri ise kıyı şeridinde yan yana sıralanmış. Bir diğer alternatif ise apart daireler.Kaş'ın sahili 70 km uzunluğunda. Kayalıkların yamacındaki plajlar genelde çakıl taşıyla kaplı. Deniz ayakkabısı almanızı tavsiye ederim. Etrafı dağlarla çevrili koylarda yüzmek istiyorsanız Hidayet Koyu, Kaputaj Plajı, Liman Ağzı ve Büyük Çakıl'ı öneririm. Çok sayıda özel işletme olmasına rağmen uygun fiyatlı halk plajları da gayet güzel. Etrafı dağlarla çevrilmiş masmavi bir deniz olunca karşınızda hangi tesiste olduğunuzun önemi kalmıyor.Eller havaya konseptli hareketli bir gece hayatı olduğunu söylemek doğru olmaz. Kaş'ın kendine has bir gece hayatı kültürü var. Genellikle insanlar akşam yemeği sonrası eğlenmeye çıkıyor. Sokaklar saat 23.00- 24.00 arası hareketleniyor ve 03.00- 04.00'e kadar eğlence devam ediyor. Kaş meydanda teknelerin olduğu bölgede balık yiyebileceğiniz çok güzel restoranlar var. Buraya alternatif olarak barlar sokağını öneririm. İsterseniz canlı müzik eşliğinde eğlenebilir, ya da DJ'lerin çaldığı bu yazın hit parçaları eşliğinde dans edebilirsiniz.Kaş, denince akla ilk gelenlerden biri doğa harikası koyları. Bu eşsiz koylarda yüzmek için tekne turu yapmanızı tavsiye ederim. Meydandan kalkan tur tekneleriyle Kekova turu yapıp Batık Kent'i görebilirsiniz. Turun ücreti 120 TL. Sabah 10.30'da başlayıp 18.00'de bitiyor. Gün içinde yemek, meyve ve çay ikramı yapılıyor.Kaş tüplü dalış için çok popüler bir adres. Su altına meraklıysanız renkli balıklarla ve kaplumbağalarla yüzmeye hazır olun.Kaleköy kara ulaşımı olmayan bir köy. Burada yaşayan halk Likya ve Bizans dönemine ait kalıntıların içinde yaşıyor. Eğer tekne turu yaparsanız teknenin uğradığı duraklardan biri de Kaleköy.