Fethiye’nin olmazsa olmazları

BUGÜN NELER OLDU

Fethiye vadileri, koyları ve plajları ile tatilcilerin popüler destinasyonları arasında. Bu büyüleyici tatil beldesinin ıskalamamanız gerekenleri ise şöyle:Fethiye-Ölüdeniz'de yamaç paraşütü yapmadan dönmeyin. Babadağ'ın eteklerine çıkıp Ölüdeniz'in muhteşem manzarasına karşı süzülmek kim istemez.Saklıkent Kanyonu, doğanın insanlığa armağanı. Fethiye'den arabayla bir saatlik uzaklıkta.Dalaman Çayı, rafting tutkunların vazgeçilmez noktalarından. 26 kilometrelik parkuruyla adrenalin dolu saatler geçirmek için ideal.Fethiye Merkez Balık Pazarı, ortada yuvarlak balık tezgahı ve dört bir etrafındaki restoranlardan oluşmakta. Mekan, mezeleriyle de ünü.Paspatur Çarşısı'nda hediyelik eşya dükkanları, kafeler, kilimciler, butikler ve kuyumcular var.