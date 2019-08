Aşkın İtalyancası: Portofino

BUGÜN NELER OLDU

İtalya'nın kuzeybatısında Cenova'ya bağlı bir belde Portofino. Hemen I Found My Love in Portofino (Aşkımı Portofino'da Buldum) şarkısını mırıldanmaya başladınız değil mi? En azından benim ve Portofino'yu ziyaret eden milyonlarca turistin ilk olarak aklından geçen bu şarkı oluyor.Liman dedik ama buraya kara yoluyla da ulaşmak mümkün. Ama virajlı ve zor bir parkur sizi bekliyor. Manzara ise tek kelimeyle mükemmel. Deniz yolunu tercih edenler ise Santa Margherita ve Cenova'dan kalkan teknelerle beldeye ulaşabilir. Portofino'ya ayak bastığınızda megayatlar, lüks oteller ve birbirinden şık restoranlar başınızı döndürüyor.Yaz aylarında ziyaretçisi epey fazla oluyor. Dünyaca ünlü pek çok müdavimi var. Nasıl Como'da her an karşınıza George Clooney'nin çıkma ihtimali varsa burada da Jude Law ile karşılaşabilirsiniz. En güzel zamanı ağustos ve eylül ayları. Yani unutulmaz bir tatil için geç kalmadınız. Hem otel fiyatları da bu dönem düşmeye başlıyor.Pedala ve bacaklara kuvvet diyenlerdenseniz doğru yerdesiniz. Portofino'da hem trekking yapanlar hem de bisiklete binenler için farklı rotalar mevcut. Parkurlar zorlu. Üstelik bol yokuş içeriyor. Parco Naturale Regionale di Portofino rotası tam tamına 60 kilometre. Ama rotayı tamamlayanları müthiş bir manzaranın beklediğini de söylemeliyim.Kasabada görülecek pek çok yer var. Görmeniz gereken mimarilerden ilki Castello Brown. Yani Brown Kalesi. Burası Cenevizliler zamanında bölgeyi düşman işgalinden korumak için yapılmış. Zaman zaman içerisinde sergiler düzenleniyor. Ayrıca fotoğraf çekmek için şahane bir nokta. Kaleye çıkanlar biraz daha tepedeki deniz feneri Faro di Portofino'ya da ulaşabilirler. Evet, gene yokuş ve zorlu bir parkur. Ama kafesinde soluklanıp bir şeyler içebilirsiniz. San Martino Kilisesi de dışarıdan sade ama içeri adım atınca oldukça gösterişli bir yapı. Kanımca görülmesi gerekenler listesine alınmalı.Liman kasabasındayız. O yüzden denize girmek için uygun plajlar, eğlenceli beach partiler yok. Ama hemen yanı başında Paraggi Plajı var. Ya da tekneyle yarım saat yol gitmeyi göze alırsanız Santa Margherita'ya geçip Rapolla'daki plajları deneyimleyebilirsiniz.Buradaki plajlar ücretli. Giriş kişi başı 20 euro'dan başlıyor.Portofino'da nerede, ne yemeli? Yazının başından beri liman kenti dediğimize göre deniz ürünleri ilk sırada yer almalı. İlk durak, hem de en eski ve en lezzetli olanı 1800'lerden kalma bir restoran: Ristorante Delfino. Deniz ve yelken temalı restoranın spesiyali lokal bir makarna türü olan troffiette al pesto yani fasulyeli fesleğen soslu makarna. Balık çorbası da enfes. Splendido Hotel'in içinde servis veren Chuflay ise Michelin yıldızına sahip bir mekan. Ada konseptine göre içerisi epey şık.