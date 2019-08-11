Hayali cumhuriyette gerçek tatil

BUGÜN NELER OLDU

Kuzey Avrupa ülkelerinden Litvanya, yakın ilişkide olduğumuz bir ülke. Litvanyalılar bizi çok seviyor. Ülkede en çok tercih edilen turizm ülkesinin Türkiye olması bunun bir göstergesi. Geçen yılın verilerine göre Litvanya'dan Türkiye'ye 200 bin turist geldi. Litvanyalılar ülkemize tatile geliyor ama biz de onların ülkesine gidiyoruz. Son yıllarda özellikle başkent Vilnius'a büyük ilgi göstermeye başladık. 1991 yılında Sovyetler Birliği'nden ayrılarak bağımsızlığına kavuşan Litvanya'nın başkentine, Türkiye'den 2 saat 30 dakikalık bir uçuşla gidilebiliyor. Yerel dilde, 'nehrin öteki tarafı' anlamına gelen Vilnius, Ortaçağ mimarisine özgü yapıları, festivalleri ve özellikle de 1 Nisan 1997'de Dünya Şaka Günü'nde kurulan hayali Uzupis Cumhuriyeti ile ilgi topluyor.Uzupis, aslında Vilnius'un en eski semtlerinden biri. Özelliği ise yoksulların yaşadığı bir bölge olması. Sovyetler Birliği'ne bağlıyken harap durumda olan semtin kaderi, ülkenin bağımsızlığını kazanmasıyla birlikte değişmeye başlamış. Sanatçılar ve bohem kesim, kiralar çok ucuz olduğu için Uzupis'ten yer kiralamaya başlamış. Sanatçıların gelmesiyle birlikte semt de bir değişime girmiş. Bir süre sonra da sanatçılar burada bir cumhuriyet ilan etmiş. Tabii bu hayali bir cumhuriyet ve hiçbir resmiyeti yok. Hükümet de bu hayali cumhuriyete destek veriyor. Çünkü artık burası ülkenin önemli turistik yerlerinden biri. Vilnius'un adını aldığı Vilnia Nehri'nin kenarında 1 Nisan 1997'de ütopik Uzupis Cumhuriyeti'ni kuran Litvanyalılar, bir cumhurbaşkanı seçmeyi, anayasa yapmayı, bayrak tasarlamayı ve hatta küçük bir ordu kurmayı bile ihmal etmemişler.Uzupis Cumhuriyeti'nin anayasasında 41 madde yer alıyor. Tahmin edersiniz ki, anayasaları da cumhuriyetleri kadar ütopik. Anayasanın birkaç maddesini sıralayayım da ne demek istediğimi anlayın.* Herkesin Vilnia Nehri'nin yanında yaşamaya hakkı olduğu gibi Vilnia Nehri'nin de herkesin yanından akmaya hakkı vardır.* Herkesin ölmeye hakkı vardır; fakat bu bir zorunluluk değildir.* Herkesin hata yapma hakkı vardır.* Herkesin ağlamaya hakkı vardır.Uzupis Cumhuriyeti'nde her yıl 1 Nisan'da Cumhuriyet kutlamaları yapılıyor. Bu tarihte Vilnius'un Uzupis sınırına gidenlerin pasaportuna damga basılıyor ve 41 maddelik anayasası tekrar okunuyor. Uzupis'te birçok sanatçı atölyesi, sanat galerisi, kafe ve restoran bulunuyor. Yani bu hayali ülkede gün boyu keyifli saatler geçirebilirsiniz.Uzupis Cumhuriyeti'ni keşfettiyseniz şimdi sıra Vilnius'a geldi. Sovyet döneminden kalan KGB yönetim merkezi, müze olarak hizmet veriyor. Yine bu dönemde yasaklı sanatçılar arasında yer alan Frank Zappa'nın heykeli, bağımsızlık döneminden sonra özgürlük sembolü olarak kabul ediliyor. Vilnius klasik mimarisinin en çarpıcı örneklerinden olan katedral ise, Litvanya'nın vaftiz edildiği yer olması bakımından önem taşıyor. Farklı tarzda eserleri bünyesinde bulunduran Vilnius Üniversitesi Kampüsü, mimari kültür açısından pek çok fikir verebiliyor. Vilnius, kiliseler şehri olarak anılmakta, bu sebeple şehirde yer alan kiliseler ziyaretçiler için önemli bir kültür durağı.Kültür ve sanat açısından çok gelişmiş olan şehirde yıl boyunca birçok kültür-sanat festivali de düzenleniyor. Vilnius Şehir Festivali, Vilnius Caz Festivali, Sirenos Festivali ve Vilnius Uluslararası Film Festivali gibi... Vilnius'un kendine özgü bir mutfağı da var. Farklı ülkelerin mutfaklarından etkilenmiş olsa da kendi özgün mutfak kültürünü oluşturan Litvanya mutfağında, salti barsciai olarak bilinen soğuk pancar kökü çorbası, cepelinai adı verilen patates yemeği, bulviniai blynai denilen patatesli krep ve skilandis isimli tütsülenmiş et ve yılan balığı en çok bilinen yemekler arasında... Bir de kotletai adlı ev köfteleri var. Litvanya mutfağındaki tatlıların çoğu pyragas adı verilen keklerden oluşuyor. Bal ve yerel bitkilerin karışımından yapılan aromalı likör Midus ise yerel içecek olarak tüketiliyor.