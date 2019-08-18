Köpek eleştirmen aranıyor

BUGÜN NELER OLDU

Evcil hayvan ile seyahat yükselişte. Hotels.com uzmanları, son iki yılda evcil hayvan dostu otellerin yorumlarının yüzde 62 oranında arttığını ifade ediyorlar. Hotels.com talepteki bu artış nedeniyle her yıl verdiği Loved By Guests ödüllerine 'Evcil Hayvanlar için En İyisi' kategorisini ekledi. Site ayrıca dünyanın en iyi evcil hayvan dostu otellerini incelemesi için ilk 'köpek otel eleştirmeni'ni (canine critic) aradıklarını açıkladı. Köpek eleştirmen olmak için iki şart gerekiyor. 1) Bir köpek olmak 2) Otel hayatını sevmek. Köpekler (ve sahipleri) Hotels.com'un Instagram hesabından #CanineCritic ve @hotelsdotcom etiketleriyle ve bu etiketleri takip ederek başvurularını yapabiliyor.