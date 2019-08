Dünyaya bir hediye Kefalonya

BUGÜN NELER OLDU

Fikir başta çılgınlık gibi geldi. Sonuçta yapmayı planlandığımız şey, Yunanistan'ı bir baştan bir başa arabayla kat etmeyi gerektiriyordu. Üstelik yolculuk bu kadarla bitmeyecekti. İpsala'dan yola çıkıp, ülkenin İyonya Denizi'ne bakan yakasına yaptığımız kilometre yol yetmiyormuş gibi, feribotla dünyanın en güzel adalarından birine geçmemiz gerekiyordu. Ama her güzellik bir çılgınlığı gerektirmez mi? Biz de güzeller güzeli Kefalonya'ya ulaşmak için her şeyi göze almıştık. Uçakla gitmek de elbette bir seçenekti ama 12 gün geçireceğimiz Kefalonya'nın her köşesini uzun uzun gezmek, kara yolculuğunun tadını çıkarmak daha cazip geldi. Kara yoluyla İstanbul'dan Kefalonya'ya ulaşmak (feribotu ve ufak molaları da hesaplarsak) ortalama 16 saati buluyor. Bu kadar uzun ve kesintisiz bir seyahati göze alamıyorsanız, bizim yaptığımız gibi Selanik'te bir gece konaklamak ilaç gibi gelebilir. Üstelik Selanik o kadar keyifli ve hoş bir şehir ki, burada geçirdiğiniz vakit tatilinizin kreması gibi olur. Ve yolu da yarılarsınız.Kefalonya'ya feribotla geçmek için birkaç alternatif var ama Astakos limanı bunların en kestirmesi. Lefkada üzerinden gitmek de bir seçenek ama Lefkada transit yolu için harcanamayacak kadar özel bir yer. Eğer birkaç günü de Lefkada'da konaklamaya ayırırsanız harika olur. Biz bunu yapmadık. Tüm konsantrasyonumuz Kefalonya'yaydı. Kefalonya, 4 bin 419 km'lik yüzölçümü ile İyonya Adaları'nın en büyüğü. İsmini mitolojideki Tanrı Hermes ile Herse'nin oğlu Cephalus'dan (Kephalos) alan adanın tarihi, M.Ö 8000'e kadar uzanıyor. Ortaçağ boyunca Venediklerin hakimiyetinde olan adada İtalyan esintisi özellikle Assos ve Fiskardo bölgelerinde hissediliyor.Kefalonya'nın bir ucundan diğerine gitmek arabayla iki saati bulabiliyor. Yollar virajlı ama sunduğu manzaralar karşısında insanın gözü zorluğunu görmüyor bile. Konaklamak için adanın orta noktası sayılabilecek Argostoli'yi tercih ettik. Tipik bir Yunan sayfiye evini 12 geceliğine kiraladık. Böyle uzun konaklamalarda bir evde kalmak, bana kendimi oralı gibi hissettiriyor. Market alışverişi yaparken insanlarla tanışma, arabamız bozulduğunda bir tamirci bulma, hatta evi temizletmek istediğimizde yine bölgenin bir insanıyla temas etme şansı buluyorum. Üstelik kaldığınız evin sahipleri bizimki gibi misafirperver çıkarsa, onlarla keyifli sohbetler yapma şansı bile elde edebilirsiniz. Bu yolla dünyanın dört bir yanından insan birikiyor hayat hikayemde... Neyse konaklama tercihi size kalmış. Kefalonya'da deniz tatili yapıyorsunuz eğlence, sabahlara kadar sokaklarda gezip tozma peşindeyseniz yanlış adadasınız, sizi Zakintos'a alalım. Kefalonya'da amacınız, dünyanın en güzel denizine girmek, en güzel gün batımını izlemek, en harika kumsallarında güneşlenmek, en tatlı sokaklarını görmek olmalı.Il Borgo Restoran harika bir gün batımı manzarası sunan , Yunan lezzetlerine doyacağınız bir yer. Rezervasyon şart.Balık ve kabuklu yemek için Vinaries Restoran şahane bir seçim. Burada deniz mahsullü spagetti yemenizi şiddetle öneririm. Il Borgo Saint George Kalesi'ne de yakın. Personeli son derece cana yakın.Argostoli meydanındaysanız Casa Grec son derece şık ve iyi yemek sunan bir yer. Yine rezervasyon şart.Fiskardo'nun en ünlüsü tabii ki Tassia's Restoran. Bir gece mutlaka burada yemek yemelisiniz. Hem ortamı, hem de yemekleriyle kendinizi başka bir dünyada hissedeceksiniz.Plajı, kumsalı, denizi harika... Denizin içine dağılmış kayalıklar, müthiş bir görüntü sunuyor. Turkuvaz rengindeki suda yüzmek müthiş keyifli. Ama tüm bunların ötesinde Petani Beach'i özel kılan gün batımı. Üstelik bu gün batımını izlemek için harika bir restoran seçeneği de mevcut. Rezervasyon almayan Erasmias Restoran'da, şanslıysanız yer bulursunuz ve denizin üstünde zarifçe kaybolan güneşi izlersiniz. Yemekler de bir o kadar harika... Manzara o kadar etkileyici ki, bizim buna şahit olduğumuz akşam, restorandaki konuklar güneş batınca alkışlamaya başladı. Ve kesinlikle yaşadığımız şey alkışı hak ediyordu.Adanın en tatlı, en güzel, en sevimli kasabası kesinlikle Asos. Renkli evleri, dar sokakları, küçücük bir koya saklanmış harika manzarasıyla küçük bir İtalyan kasabası Asos. Denizin üstündeymiş hissi veren restoranlarından birinde oturup, tüm günü bu manzaraya bakarak ve hayaller kurarak geçirebilirsiniz. Dünyadan kopup uzaklaşmak isteyen bir yazarın, kendini romantik bir yaz aşkına teslim etmek isteyen birinin, hayata kısa bir mola vermek isteyen herkesin aşık olacağı bir yer Asos. Benim Asos'a karşı hissettiğim şey kesinlikle aşktı... Nefeli Anait Restoran'da oturup denize girip çıkanları izleyerek, yanıma gelip sohbetimize ortak olan oğlumla konuşarak, hayaller kurarak tüm günü geçirdim Asos'ta ve çok mutlu oldum. Kefalonya'ya gelip, görülmeden dönülmemesi gereken bir yer burası. Küçücük bir plajı var. Sanırım toplamda 15 şezlongluk bu plajda yer bulmak imkansıza yakın. Biz şanslıydık bulduk. Ama şezlongta bir saat bile kalmadığımı belirtmek isterim. Asos'un keyfi, üç restoranından birinde oturup manzarayı izleyerek çıkıyor.Adanın en şık, en konforlu plajları kesinlikle Antisamos'ta... Acron Beach'te iki gün boyunca çok keyifli vakit geçirdik, güzel müzikler dinledik, harika yemekler yedik. Denizinden söz etmiyorum bile, Kefalonya'da kötü deniz diye bir kavram yok. Her yerde deniz harika.Adanın ucunda, zor ulaşılan ama bir o kadar güzel bir yer Fiskardo. Seramik ve mücevher mağazaları, butikleri, restoranlar ve limana girip çıkan yelkenlileri ile tatlı bir kasaba. Rengarenk kutu kutu evlerle dolu bu küçük kasabanın mütevazı duruşuna bakmayın, İyonya Adaları'nın Saint Tropez'si burası. Bu küçük kasaba, Venediklilerden kalan eski evleri ile adanın en nadide parçası. Limanın güney kısmında yer alan Roma dönemi mezar kalıntıları ise görülmeye değer. İlk bulunduğu zaman arkeologlar tarafından şaşkınlıkla karşılalanan bu arkeolojik alan, tüm İyonya Adaları içindeki tek örnek.Adanın ufak tefek gizli kalmış köşelerinden biri. Gradika Beach Bar tam anlamıyla bir keyif noktası. Denize girip çıkabileceğiniz, barında takılabileceğiniz bir yer. Eğer vaktiniz varsa mutlaka uğrayın.Kefalonya diye Google'da aratınca karşınıza ilk olarak Mrytos Beach'in fotoğrafı çıkıyor. Burası adanın simgesi. Fotoğraftakinden daha çarpıcı olduğunu belirterek başlayayım bu güzelliği anlatmaya. Ama bu güzellik, güzel olduğu kadar değişken de. Eğer kızgınsa bol dalgalı, keyfi yerindeyse adeta bir çarşaf gibi olan haline rastlamanız mümkün. Ben ikisini de yaşadım. Hangisi güzeldi derseniz, inanın ayırt edemem. Birini her huyuyla sevmek gibi açıklayayım durumu; sakinken huzuru, insan boyunu aşan boyutta dalgalıyken çoşkuyu yaşarsınız orada. Şezlongların yer aldığı küçük bir kafeterya var Mrytos Beach'te ama şezlonglarda yer bulabilmek için erken gitmenizde fayda var. Öğleden sonraya kalırsanız yanınızda şemsiye ve plaj sandalyelerinizi mutlaka götürün. Gün batımının en güzel izleneceği yerlerden biri burası. Ve otopark elbette ciddi bir sorun. Yolda ilk bulduğunuz yerde park etmek en akıllıcası.